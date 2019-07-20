廣島逆轉送巨人3連敗 陽岱鋼吞3次三振

（中央社記者楊啟芳台北20日綜合報導）日職今天讀賣巨人對廣島鯉魚的比賽，雖然前半段巨人保持領先，不過廣島靠著洋砲巴蒂斯塔兩度轟出2分砲，以4比2送巨人3連敗；陽岱鋼5打數沒有安打，吞3次三振。

陽岱鋼今天先發打第5棒，擔任右外野手。3局上2出局後，巨人靠著龜井善行轟陽春全壘打，先馳得點，接著坂本勇人、丸佳浩也都敲出安打，岡本和真再選到保送形成滿壘，不過陽岱鋼擊出滾地球出局，沒能再添分數。

5局上坂本勇人獲保送後，丸佳浩、岡本和真接連安打，巨人再添1分，不過陽岱鋼遭到三振。6局下廣島的巴蒂斯塔（Xavier Batista）轟出2分全壘打，一棒以2比2追平比數。

8局下巴蒂斯塔再轟2分全壘打，演出單場雙響砲，終場廣島就以4比2奪勝，巨人吞下3連敗。總計陽岱鋼5打數沒有敲出安打，還吞下3次三振，打擊率稍微下降至3成02，不過7局下滑接演出美技守備，接殺會澤翼擊出的飛球。

此戰勝投由廣島第3任投手今村猛拿下；巨人先發投手今村信貴主投7局，僅被敲出4支安打，包含一發2分砲，失2分，退場時雙方平手，因此無關勝敗；接替的田口麗斗僅投0.1局就吞下敗投。（編輯：張雅淨）1080720