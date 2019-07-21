王溢正繳6局優質先發 桃猿橫掃悍將

（中央社記者楊啟芳桃園21日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由富邦悍將對Lamigo桃猿，靠著先發投手王溢正投6局失2分優質先發，以及前2局就攻下8分，桃猿以11比3橫掃悍將，勝率回到5成。

1局下桃猿就打了8個人次，開路先鋒藍寅倫敲出首局首打席全壘打，接著陳俊秀、林泓育都敲出安打，郭嚴文再敲1打點二壘安打，林承飛也補上安打，帶有2分打點，取得4比0領先。

2局下藍寅倫、林立安打後，陳俊秀敲出二壘安打，帶有2分打點，林泓育再轟出2分全壘打，這局再度攻下4分。

悍將則是攻勢不串連，第4局曾有滿壘機會，不過沒能攻下分數；5局上李宗賢、陳品捷敲安打後，兩名跑者都靠著滾地球跑回分數，共得到2分；第7局再度有滿壘機會，不過仍無功而返。

7局下和8局上兩隊各攻下1分，8局下桃猿滿壘時，陽耀勳代打敲二壘安打，帶有2分打點，終場桃猿以11比3奪勝，系列賽橫掃悍將，勝率回到5成，暫居第三名。桃猿總教練洪一中表示，「前陣子戰績不好，遇到了小低潮，不過這3場比賽有挽回一點信心。」

桃猿先發投手王溢正主投6局，被敲7支安打，投1次保送、5次三振，失2分，奪下本季第9勝，暫居聯盟勝投王，也獲選為單場MVP。洪一中指出，王溢正今天變化球比例較多一點，感覺到有些不一樣。

王溢正則表示，因為有觀察到之前悍將對他的直球掌握較好，所以與捕手配球上有換了一些模式。王溢正本季在主場防禦率3.27，客場則是6.15，不過他認為主客場並沒有太大差別，「還是要看當天身體狀況，現在到了下半季，也要更專注一些細節。」

王溢正目前9勝為聯盟最多，被問到對勝投王有沒有想法，王溢正說：「沒有特別想法，畢竟贏球也要靠打者幫忙，勝投可遇不可求，順其自然就好。」（編輯：李錫璋）1080721