更多編輯台推薦新聞：
古怪強生接班首相 將率領英國脫歐
國際

古怪強生接班首相 將率領英國脫歐

太空人柯爾單季200K達陣 史上第2快僅次巨怪強生
運動

太空人柯爾單季200K達陣 史上第2快僅次巨怪強生

元朗襲擊事件遭控「警黑合作」 一次看懂
兩岸

元朗襲擊事件遭控「警黑合作」 一次看懂

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陳冠宇中繼2局失1分 中止連5場出賽無失分

最新更新：2019/07/23 20:37

（中央社記者謝靜雯台北23日電）旅日羅德隊投手陳冠宇，今天賽前7月份出賽無失分，今天與軟銀隊交手，中繼投2局失1分責失分，中止近期連5場出賽無失分，羅德隊以7比11吞敗，陳冠宇無關勝敗。

羅德隊今天與軟銀隊交手，軟銀隊首局靠著接連3支全壘打，開賽取得3比0領先，羅德隊2局靠著角中勝也2分砲追分，軟銀隊3局再靠著松田宣浩個人單場第2轟，陽春砲替球隊多添保險分。

羅德隊洋砲雷亞德（Brandon Laird）4局敲出陽春砲，軟銀隊5局下半再起攻勢，靠著保送、接連安打、滾地球，單局再添3分，5局打完軟銀隊取得7比3領先。

陳冠宇6局接手中繼，依序讓打者敲出二壘方向滾地球、投手方向滾地球、右外野方向飛球出局，7局續投先被敲出安打，短打推進上到二壘，再被內川聖一敲出安打，失掉1分，陳冠宇及時回穩，三振、讓打者敲出二壘方向滾地球出局，連抓2個出局數，沒有擴大失分危機。

陳冠宇今天總計用33球投2局，被敲出2支安打，投出1次三振，失掉1分責失分，最快球速150公里，中止連5場出賽無失分，也是7月出賽首度掉分，賽後防禦率升至2.23。

軟銀隊今天打線發揮，全場敲出16支安打，包括5發全壘打，羅德隊比賽後半段追分不及、吞下敗仗。（編輯：張雅淨）1080723

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報