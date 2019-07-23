陳冠宇中繼2局失1分 中止連5場出賽無失分

（中央社記者謝靜雯台北23日電）旅日羅德隊投手陳冠宇，今天賽前7月份出賽無失分，今天與軟銀隊交手，中繼投2局失1分責失分，中止近期連5場出賽無失分，羅德隊以7比11吞敗，陳冠宇無關勝敗。

羅德隊今天與軟銀隊交手，軟銀隊首局靠著接連3支全壘打，開賽取得3比0領先，羅德隊2局靠著角中勝也2分砲追分，軟銀隊3局再靠著松田宣浩個人單場第2轟，陽春砲替球隊多添保險分。

羅德隊洋砲雷亞德（Brandon Laird）4局敲出陽春砲，軟銀隊5局下半再起攻勢，靠著保送、接連安打、滾地球，單局再添3分，5局打完軟銀隊取得7比3領先。

陳冠宇6局接手中繼，依序讓打者敲出二壘方向滾地球、投手方向滾地球、右外野方向飛球出局，7局續投先被敲出安打，短打推進上到二壘，再被內川聖一敲出安打，失掉1分，陳冠宇及時回穩，三振、讓打者敲出二壘方向滾地球出局，連抓2個出局數，沒有擴大失分危機。

陳冠宇今天總計用33球投2局，被敲出2支安打，投出1次三振，失掉1分責失分，最快球速150公里，中止連5場出賽無失分，也是7月出賽首度掉分，賽後防禦率升至2.23。

軟銀隊今天打線發揮，全場敲出16支安打，包括5發全壘打，羅德隊比賽後半段追分不及、吞下敗仗。（編輯：張雅淨）1080723