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陳晨威加強下半身帶動 回一軍任開路先鋒

最新更新：2019/07/24 19:21
Lamigo桃猿陳晨威（圖）24日回到一軍，就馬上先發打開路先鋒，之前打擊遇到小低潮，他在二軍主要是加強下半身帶動及身體旋轉。中央社記者楊啟芳攝　108年7月24日
Lamigo桃猿陳晨威（圖）24日回到一軍，就馬上先發打開路先鋒，之前打擊遇到小低潮，他在二軍主要是加強下半身帶動及身體旋轉。中央社記者楊啟芳攝　108年7月24日

（中央社記者楊啟芳桃園24日電）Lamigo桃猿陳晨威今天回到一軍，之前打擊遇到小低潮，陳晨威在二軍主要是加強下半身帶動及身體旋轉，生涯第一個完整球季遇到撞牆期，他也認為，之後會更知道要做些什麼調整。

陳晨威今天升上一軍，就馬上先發打開路先鋒，擔任中外野手，另外張閔勛降二軍。陳晨威在上半季表現出色，擔任桃猿固定第一棒，打擊率超過3成；不過下半季剛開始遇到低潮，13日降二軍，直到今天再升一軍。

陳晨威表示，在二軍主要是調整打擊方面還有體能，下半季剛開始時，打擊教練有提醒他，要注重下半身帶動及身體旋轉，不然會導致上半身用比較多，打擊動作容易跑掉。由於陳晨威在二軍遇到多場因雨延賽，更有時間做調整，他指出，上半身也有加強爆發力。

去年季中選秀陳晨威才加入職棒，因此今年是他首次完整球季，難免會遇到撞牆期，他表示，「自己要去調適，多跟體能教練加強肌力，讓自己狀況不要退化太快。」他也認為這次低潮不是壞事，「遇過這次經驗之後，就會更知道要做些什麼。」

陳晨威上半季剛開始是守游擊為主，不過後來移防中外野，對於守備位置，他表示，在二軍時，內、外野都有兼顧，賽前練習時也會到外野，看打者擊出來的球，加強對球的判斷。（編輯：李錫璋）1080724

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