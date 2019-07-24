王威晨打擊回溫 每天小改變應對被布陣

中信兄弟王威晨已連10場比賽有安打，23日更單場敲4支安打，平個人生涯最多，他表示，打擊方面其實沒有做太多調整，而是因為球隊每個環節都做得不錯，產生的化學效應。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月24日

（中央社記者楊啟芳桃園24日電）中信兄弟王威晨已連10場比賽有安打，昨天更單場敲4支安打，平個人生涯最多，他表示，這是現在球隊狀況好產生的化學效應，至於本季被對手布陣，他則說每天都會做小改變。

王威晨上半季打擊狀況起伏較大，也一度被移出第1棒，目前則是以第2棒為主。不過近期打擊手感火燙，從11日開始連10場比賽有安打，昨天對Lamigo桃猿更是敲出4支安打，打擊率突破3成。

王威晨指出，打擊方面其實沒有做太多調整，而是因為球隊每個環節都做得不錯，產生的化學效應，他說：「現在大家凝聚力量很大，雖然很難每天狀況都百分之百，但就是降低失敗率，並配合整個球隊調整。」

王威晨本季被對手「布陣」，導致之前很多球都會打到對方守備範圍中，對此他表示，其他隊的守備站位確實很明顯，「但自己要去調整，每個時期打起來感覺也不同，我們團隊也會分析，改變擊球位置等等，但其實沒有大調整，只是每天都在做改變。」

至於棒次部分，王威晨指出，其實打起來沒有太大差別，只有要面對的狀況不同而已，像是第1棒要盡量上壘，現在打第2棒則是要做戰術，延續攻勢、創造機會。

近期王威晨守備位置以三壘為主，不像之前是二壘、三壘兩邊跑，他說：「可以在同一個位置並掌握好才是重點，我也很佩服余德龍學長可以守這麼多位置，能在比賽中馬上轉換。」（編輯：翁翠萍）1080724