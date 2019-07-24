ISU稱冰協要求更換主辦權 冰協不願回應

ISU公布新聞稿後，中華滑冰協會以「我們很忙、秘書長不在」為由拒絕採訪，不過秘書長吳奕德人就坐在辦公室裡。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北24日電）國際滑冰總會今天在官網上發佈新聞稿，強調5月底獲知中華台北等亞洲會員國，希望2019花式滑冰經典賽台北站改由其他城市主辦，對於總會發佈的新聞稿，冰協暫不回應。

中華冰協昨天在官網上公布緊急公告，表示國際滑冰總會（ISU）來函指出，因「國際情勢」關係，台灣目前不適合辦理國際滑冰賽事，經由理事會決議，取消10月30日至11月3日主辦亞洲經典賽，將由香港協會接手，比賽地點移至中國東莞舉行。

ISU今天傍晚發佈新聞稿表示，今年3月經理事會決議，同意中華台北的申請，將2019花式滑冰經典賽其中一站設在台北，然而5月底卻收到ISU多個亞洲會員國的建議，其中也包括中華台北，希望將比賽移至其他城市舉行。

為此ISU邀請亞洲會員國參與討論，就連中華台北在內的亞洲各會員國都一致同意，將比賽移至中國東莞。

ISU公布新聞稿後，中華滑冰協會依舊以「我們很忙、秘書長不在」為由拒絕採訪，不過秘書長吳奕德人就坐在辦公室裡，工作人員又以「秘書長在準備資料」為由，仍不願受訪，對於提問吳奕德則不予回應。

今天上午體育署與冰協召開會議，會中冰協才承認，ISU來函中並未提到「國際情勢」等相關用字，在體育署要求下，才更改官網上的公告內容。

今天傍晚冰協發佈的新聞稿，仍未回應ISU的說明，只是重申十分遺憾也很無奈，正在了解決策過程，並準備進行申復與ISU進行溝通。（編輯：吳協昌）1080724