是否轉戰歐洲聯賽 林書豪：目前我還不知道

（中央社記者龍柏安台北27日電）美國職業籃球聯盟（NBA）台裔球星林書豪今天被問到是否會到莫斯科打球時說：「目前我還不知道。」

他說，前幾天說過，現在很多不同球隊跟他的經紀人談，「我們還在整理資料，我們會看過全部的選擇後，選出對我自己最好的一個。」

昨晚歐洲網站Sportando記者卡奇亞（Emiliano Carchia）報導，NBA今年新科總冠軍多倫多暴龍隊成員之一的林書豪是歐洲籃球強權莫斯科中央陸軍（CSKA Moscow）補強首要目標，如果林書豪不接受球團提出的報價合約，才會把目標轉向有3年NBA資歷的後衛貝克（Ron Baker）。

連續9年返台舉辦國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營的林書豪下午在訓練營開始前開放學員們提問，之後也把機會留給場邊球迷，沒想到最後一個提問的9歲小朋友語出驚人問「林書豪哥哥」，「請問你會去莫斯科打球嗎？」

林書豪聽到這個問題後非常訝異，先反問小朋友是否有手機，接下來則大方表示，「目前我還不知道。」

也有人問林書豪接下來目標是什麼，林書豪說，一直希望成為很好的球員。雖然他在NBA打了9年，但還沒成為自己想像中的球員，「我希望可以幫助球隊拿到冠軍，而不是坐在板凳上」。

林書豪上季從亞特蘭大老鷹隊出發，季末合約買斷後加盟暴龍，在暴龍打完最後23場例行賽，但季後賽僅出賽8場，場均出賽嚴重「縮水」只剩3.4分鐘，僅能繳出1.1分。

有9年NBA資歷的林書豪生涯共出賽480場，平均可繳出11.6分、2.8籃板與4.3助攻。（編輯：李明宗）1080727