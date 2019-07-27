明星賽和陳江和當對手 王勝偉：只是短暫離別

（中央社記者楊啟芳新北27日電）中華職棒明星對抗賽今天在新莊棒球場開打，由中職明星隊交手中華明星隊，王勝偉為中華明星隊長，要與「勝龜連線」的陳江和當對手，王勝偉笑說，這只是短暫離別而已。

王勝偉本來為中職明星隊游擊手票選第一，不過因為王勝偉被選進中華明星隊，中職明星隊游擊手由第二高票的林祖傑遞補先發。

「勝龜連線」王勝偉及陳江和感情相當好，不過這次明星賽分屬不同隊，王勝偉笑說：「只是短暫離別，反正後天就又要在一起了。」王勝偉認為，陳江和攻擊模式比較難捉摸，因此守備時的站位會比較難一點，不過首打席陳江和就把球打到王勝偉的游擊防區出局。

對於彭政閔和陳江和都是生涯最後一次打明星賽，王勝偉指出，可能球迷感受會比較深，畢竟之後在球場上還是都看得到。

這次中職明星隊和中華明星隊陣容，很像「老新中華隊」對決，王勝偉是中華隊陣中少數比較資深的球員，不過王勝偉說：「我跟他們沒什麼距離，學弟也把我當年輕人。」

之前中華明星隊總教練洪一中曾說，這次明星賽性質較不同，要比以往認真打，王勝偉指出，今年表演性質可能會少一點，不過每次參與明星賽都很認真，「目的不是得多少分，而是要預防受傷，不然可能會從熱身就忽略掉，保護自己最重要。」（編輯：張銘坤）1080727