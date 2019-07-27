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戴培峰明星賽先發捕手 與資深學長同隊不緊張

最新更新：2019/07/27 18:50

（中央社記者楊啟芳新北27日電）中華職棒明星對抗賽今天在新莊棒球場開打，中職明星隊先發捕手為年僅19歲的戴培峰，他表示，首次參加明星賽就能先發非常榮幸，在眾多資深學長之中，並不會感到緊張。

這次明星賽由中職明星隊交手中華明星隊，本來中職明星隊先發捕手票選第一為黃鈞聲，不過黃鈞聲、林泓育都被選進中華明星隊，最後由年僅19歲的戴培峰遞補。戴培峰去年季中才加入富邦悍將，為選秀狀元。

對於首次參加明星賽就是先發捕手，戴培峰認為很榮幸，「今年我也沒什麼在一軍出賽，剛開始知道時有點嚇到，之後變成興奮，希望能好好磨練自己」。

中職明星隊陣中很多資深選手，像是陳鏞基、周思齊、彭政閔、林智勝等人，戴培峰更是跟潘威倫搭配蹲捕。戴培峰說：「學長人都很好，不會特別緊張，前幾天有看了一下嘟嘟學長的投球影片，之前從來沒有接過他的球，很難得可以搭配。」

戴培峰目前在一軍出賽7場，12打數敲出2支安打，待在一軍的時間並不多，他表示，既然已經有上去過，之後要把自己準備好，不急著上一軍，準備到位之後，在一軍待久一點。

戴培峰表示，之前在一軍時心態上會有點緊張，加上對自己的期待，導致反效果，因此在二軍時會請教悍將二軍投捕教練黃浩然如何調適，對他幫助非常多。（編輯：唐聲揚）1080727

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