明星賽握手言和 蘇智傑雙響砲本土第一人[影]

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

（中央社記者謝靜雯新北27日電）中職明星對抗賽首戰，中華明星隊與中職明星隊交手砲聲隆隆，中華明星隊單場5轟，蘇智傑單場雙響砲為明星賽本土球員第一人，中職明星隊則有彭政閔開轟，兩隊8比8握手言和。

中職明星賽今、明兩天在新莊棒球場登場，這是新莊棒球場第8度舉辦明星賽，也成為中職目前為止舉辦過最多明星賽的場地，今天吸引8623名觀眾入場，下午全壘打大賽預賽先開跑，由Lamigo桃猿隊陳俊秀、富邦悍將隊林益全取得晉級決賽資格。

開賽典禮，中職會長吳志揚與新北市長侯友宜分別任開球投手和打者，正式為中職明星賽揭開序幕。此次比賽由票選決定的中職明星隊，與年底世界12強棒球賽中華隊教練團選出的中華明星隊打兩場對抗賽。

首場對抗賽，中職明星隊先發打序排出來，幾乎都是過去國際賽中華代表隊主力，先發投手為潘威倫，「恰恰」彭政閔最後一次以球員身分打明星賽、扛第4棒；中華明星隊先發投手為江辰晏，此次對抗賽也被戲稱為「老新中華隊對決」。

2019中華職棒明星對抗賽27日在新莊熱鬧開打，明星隊彭政閔（前中）7局上轟出一記2分全壘打，睽違15年再度於明星賽開轟，賽後獲選MVP，會後他把簽名球拋給球迷後，揮手致意。中央社記者張新偉攝 108年7月27日

今天兩隊砲聲隆隆，中華明星隊林泓育、朱育賢、林祐樂都開轟，蘇智傑單場雙響砲，不僅明星賽個人首轟出爐，明星賽單場雙響砲為史上第二人、本土第一人，前一次為1990年洋砲鷹俠。

蘇智傑表示，因為賽前有先參加全壘打大賽，感覺像是提前熱身，擊球手感不錯。

中職明星隊彭政閔繼2004年明星賽後，睽違15年再開轟，為個人生涯明星賽二度開轟，以40歲又355天在明星賽開轟、史上第二年長，聯盟紀錄為林仲秋41歲又318天；中職明星隊陳品捷也在8局開轟。

中華明星隊單場5轟，並列中職明星賽單場單隊最多轟紀錄，明星賽兩隊合計敲出7轟，為聯盟明星賽次多紀錄，最多紀錄為1994年明星賽兩隊合計敲出8發全壘打。

今天比賽兩隊9局打完8比8握手言和，彭政閔獲選最有價值球員（MVP）。（編輯：唐聲揚）1080727