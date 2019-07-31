陳文杰開轟三本柱皆登板 二軍交流賽兄弟奪勝

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中華職棒二軍交流盃賽今天午場由中信兄弟二軍交手HOPE STAR隊，兄弟靠著陳文杰轟2分砲，加上「三本柱」楊志龍、蔡齊哲、黃恩賜聯手壓制，以4比0擊退HOPE STAR隊。

兄弟二軍在3局下展開攻勢，林書逸敲出安打後，許基宏敲二壘安打，帶有1分打點，接著陳文杰轟出2分全壘打，取得3比0領先。5局下許基宏再敲一支二壘安打，之後陳家駒補上安打，送回1分，最後因雨7局裁定比賽，兄弟二軍以4比0擊退HOPE STAR隊。

兄弟二軍採用投手車輪戰，派出季初一軍的年輕「本土三本柱」，楊志龍先發2局被敲3支安打，投1次保送、1次三振，沒有失分。接手的蔡齊哲投3局，被敲2支安打，送出2次三振，無失分，獲得勝投。最後一任黃恩賜則投2局，被敲1支安打，投2次三振，無失分。

HOPE STAR隊今天攻擊表現最好的為第3棒、來自文化大學的劉致榮，3打數都敲出安打，其中2支是二壘安打，不過球隊打線未串連，沒辦法攻下分數。敗投則由HOPE STAR隊先發投手陳理安吞下，投2局被敲5支安打，失3分。（編輯：張雅淨）1080731