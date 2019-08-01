王柏融傷後於二軍實戰 首安就開轟2分砲

（中央社記者楊啟芳台北1日綜合報導）日本火腿隊選手王柏融今天在二軍進行第2場實戰，第5局轟出2分全壘打，王柏融表示，剛好有抓到投手節奏；至於回歸一軍時間，由於還沒辦法守備，仍無法確定。

王柏融之前守備時造成右肩關節骨挫傷，暫掛免戰牌，之後曾在7月11日回台灣休養，7月22日再返回日本展開復健及練習，並於7月31日首度在二軍出賽，2打席分別擊出游擊、右外野飛球出局，沒有安打出現。

王柏融今天再度於二軍出賽，先發打第3棒，擔任指定打擊。首打席擊出游擊滾地球出局，之後獲得保送，且在第5局一壘有人、2出局時轟出右半邊2分全壘打。王柏融接受日本媒體「日刊體育」表示，這支全壘打是照著自己節奏揮擊，也剛好有抓到投手節奏。

對於王柏融什麼時候能回歸一軍，火腿監督栗山英樹昨天曾表示，投和打是分開進行的，王柏融打擊方面不需要花太多時間，不過加上守備的話，就要再看看。

王柏融受傷前出賽69場，敲出71支安打，包含12支二壘安打、3發全壘打，包辦32分打點，打擊率2成81。目前日本火腿以51勝42敗、勝率5成48位居太平洋聯盟第二，僅落後軟銀0.5場勝差。（編輯：張芷瑄）1080801