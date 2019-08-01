聆聽山友聲音 全國登山研討會開放報名

（中央社記者龍柏安台北1日電）體育署副署長王水文今天表示，9月27、28日將在三峽大板根溫泉度假村，舉辦2天的全國登山研討會，希望藉由會議聆聽各界山友的聲音，並做為擬定政策的參考與依據。

台灣山林資源豐沛，超過3000公尺的高山就有268座，而行政院在今年3月宣布「山林解禁」，取消國家公園入山管制，改採「報備制」，希望透過鬆綁讓更多民眾踏進山林，而事前報備也能減少山友遭遇意外時的搜救時間。

王水文表示，一年一度的全國登山研討會，是由林務局、內政部營建署與體育署輪流舉辦，今年恰逢輪到體育署籌辦，研討會也將以「樂在山林、挑戰自我」為主軸，廣邀各界參與。

登山健行是最普遍的運動之一，每年約有600萬人次從事山岳活動，王水文透露，今年會議希望針對山林開放後的安全配套、登山產業發展、山野教育等多方議題進行討論，而會中各方意見也有助於研擬未來山域活動發展的各項政策。

體育署也期盼，能有更多民眾與山友加入會議一起參與討論，透過集思廣益方式整理各方意見，活動報名將於9月10日為止（或額滿為止），有興趣的民眾可上網站http://taiwanmt.nchu.edu.tw/填寫報名。（編輯：張芷瑄）1080801