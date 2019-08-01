吳東融打第1棒不陌生 去年度過最大低潮

中華職棒中信兄弟隊吳東融下半季較固定擔任開路先鋒，去年遇到打棒球以來最大低潮的他，今年也改變心態，更享受在場上競技的感覺。中央社記者楊啟芳攝 108年8月1日

（中央社記者楊啟芳新北1日電）中職中信兄弟吳東融下半季較固定擔任開路先鋒，他表示，從業餘時期就很常打第1棒，所以對這個角色不陌生；去年遇到打棒球以來最大低潮的他，今年也改變心態，更享受在場上。

吳東融從下半季開始比較固定打開路先鋒，且他本季擔任第1棒的打擊率高達4成44，上壘率也有5成19。對於這個角色，吳東融表示並不陌生，「因為我從業餘時期就是打第1棒比較多，高中在日本時也是第1棒。」

吳東融指出，自己在打第1棒的策略就是求上壘，盡量把球打出去，「讓對方有守備機會，才有發生失誤、或是穿越安打的機會，讓對方守備時有壓力。」

吳東融本季到今天賽前為止，出賽49場，敲出39支安打、包含2發全壘打，打擊率3成12，前3年在一軍打擊率都不到3成。吳東融指出，其實去年不管打擊、守備，都遇到打棒球以來最大低潮，「會害怕，外在對自己的看法，造成自己想太多，沒辦法在場上大膽做想做的事情，放不開。」

吳東融也表示，去年剛開始學長王勝偉將游擊重任交到他手上，吳東融笑說：「這麼多年的金手套，我有點把壓力壓在自己身上。」

不過本季吳東融改變心態，他說明，很多朋友、以前業餘時期的隊友都給予鼓勵，「他們都說我之前在場上很享受，有一種很相信自己的感覺，我一聽好像真的是這樣，進職棒之前在場上我都會開玩笑，找到紓壓的方式。」

吳東融也說，進職棒已經打到第4年了，對比賽的熟悉度比較好，包括解讀比賽、自己的工作是什麼，也知道一整季要怎麼做調整。（編輯：吳協昌）1080801