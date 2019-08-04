葛林4年頂薪延長合約 續留金州勇士

ESPN報導指出，手握3枚美國職籃NBA冠軍戒指的葛林（前）同意續留金州勇士，將簽延長合約，葛林的合約變成5年1.18億美元（約新台幣37.22億元）。（圖取自facebook.com/draymondgreen）

（中央社舊金山3日綜合外電報導）體育電視頻道ESPN報導指出，手握3枚美國職籃NBA冠軍戒指的葛林（Draymond Green），同意以4年的頂薪延長合約續留金州勇士。

29歲的強力前鋒葛林，除了是全能型球員外，還是隊上帶動氣氛的領袖，原本預計明年7月將成為自由球員，但他的經紀人保羅（Rich Paul）告訴ESPN，他將續留勇士。

簽下這份延長合約後，葛林的合約將變成5年1.18億美元（約新台幣37.22億元）。

葛林提供的內線強度及籃板，替3分球犀利的射手柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）創造出投籃空間，讓他們的外線投籃能力能夠極大化。

在幫助勇士於2015年登頂後，葛林和杜蘭特（Kevin Durant）的組合幫助球隊建立起強大的勇士王朝陣容，在杜蘭特於2019年季後賽受傷、勇士在總冠軍賽不敵多倫多暴龍前，聯手為勇士拿下2017年、2018年的總冠軍。

2017年的年度最佳防守球員葛林，已連續5年入選年度防守第一隊或年度防守第二隊。

葛林生涯在例行賽有平均9.1分、6.9籃板、4.6助攻、1.4抄截、1.1阻攻；在生涯123場季後賽，他的數據提升到每場比賽可有12.5分、9.3籃板、6.1助攻、1.6抄截、1.5阻攻的成績。

葛林簽下這份延長合約，勇士下季搬進舊金山造價10億美元（約新台幣315億元）的新場館後，將有羅素（D'Angelo Russell）、柯瑞、湯普森及葛林4名明星球員在陣中。

湯普森在NBA總冠軍賽出現嚴重左膝傷勢，7月和勇士簽下5年1.9億美元（約新台幣59.93億元）的頂薪合約。

勇士在杜蘭特最終決定落腳布魯克林籃網後，後透過交易獲得羅素，並和他簽下4年1.17億美元（約新台幣36.9億元）合約。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1080804