台灣精品電競賽 大馬近百名選手參賽

「台灣精品X微星MSI電競LAN預選賽」3日在檳城電競館展開，共吸引20支隊伍近100名參賽者一較高下，爭取10月總決賽資格及贏取11.3萬令吉總獎金。（台灣精品提供）中央社記者郭朝河吉隆坡傳真 108年8月4日

（中央社記者郭朝河吉隆坡4日專電）「台灣精品X微星MSI電競LAN預選賽」昨天在檳城電競館展開，共吸引20支隊伍近100名參賽者一較高下，爭取10月總決賽資格及贏取11.3萬令吉（約新台幣85.5萬元）總獎金。

台灣精品今天發表聲明表示，台灣精品電競預選賽是一項以CS:GO、LOL及DotA 2為比賽項目的電競賽事。比賽由微星MSI、宏碁Predator、華碩ROG三大電競商贊助設備，並獲得馬來西亞數位發展局（Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC）支持與認可。

預選賽今年4月30日起跑，至今已進行7場線上初賽，檳城站是第8場初賽，由聯合贊助商之一的微星MSI主導。

現場除了比賽外，還包括其他趣味活動，例如迷你DotA 2比賽及幸運抽獎活動，提供一個可讓電競迷齊聚一堂的交流平台。活動現場也展示微星MSI新推出的GE65 Raider。

微星MSI行銷經理鄭翊君說，這次與台灣精品的合作具有極大意義，除了能讓更多大馬電競迷有機會體驗微星的最新產品，更提升許多年輕族群對微星的好感。

台灣精品電競賽初賽已進入尾聲，最後2場初賽將由宏碁Predator及華碩ROG分別於8月17日與9月7日，在雪蘭莪州的Cove Esports Hub與Battle Arena攜手舉辦，比賽開放給大眾報名參加。

初賽的獲勝隊伍將於今年10月11日至13日，在吉隆坡市中心時代廣場購物中心決勝負，爭取總冠軍及1萬令吉的優勝獎金。其中CS:GO的最終優勝者將於11月底赴台灣，與中華民國、泰國、菲律賓及印度4國好手挑戰「台灣精品盃亞洲電競爭霸賽」，優勝隊伍可另外獲得2000美元（約新台幣6萬2900元）的高額獎金。

「台灣精品」是中華民國經濟部於1993年設立的獎項，獲獎產品作為台灣產業的創新代表，由經濟部協助在國際市場推廣宣傳，形塑台灣產業優質形象。（編輯：郭中翰）1080804