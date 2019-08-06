陳子豪3分砲兄弟拿勝 恰恰球場過41歲生日

中華職棒中信兄弟隊6日與Lamigo桃猿隊交手，兄弟陳子豪（前右）場上開轟3分砲，助隊以12比6拿勝，也用勝利為隊友「恰恰」彭政閔歡慶41歲生日。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年8月6日

（中央社記者謝靜雯台北6日電）中信兄弟隊今天與Lamigo桃猿隊交手，是「恰恰」彭政閔41歲生日，也是最後一次以球員身分再場上過生日，單場敲2安，陳子豪開轟，兄弟以12比6拿勝、用勝利幫恰恰慶生。

中華職棒中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場與桃猿隊交手，在例行賽平日吸引9108名觀眾入場，許多球迷高舉「恰恰生日快樂」看板，要替兄弟精神領袖彭政閔慶生，彭政閔上場打擊時，場邊球迷唱起生日快樂歌。

彭政閔今天先發打第6棒、指定打擊，2局敲出安打，7局敲出二壘打後提前退場休息，今天總計3打數敲出2支安打。

兩隊今天5局打完1比1僵持不下，桃猿隊6局靠著接連安打、故意四壞保送、內野安打拿下超前分，陳俊秀敲出個人本季第11轟，滿貫砲一棒拉開領先差距，為個人中職生涯第4發滿貫砲、生涯第97支全壘打。

兄弟6局下半靠著陳子豪二壘打、林智勝安打追回1分，7局桃猿隊投手群出狀況，包括先發投手冠猛在內，單局用了5名投手，總計被敲5支安打，出現1次守備失誤，讓兄弟隊攻下4分、6比6扳平比數，桃猿隊單局用5投手平中職紀錄，為史上第7次。

兄弟隊8局再起攻勢，靠著接連2次保送、野手選擇、王勝偉敲出三壘方向滾地球，造成桃猿守備失誤、送回超前分，吳東融敲安、王威晨二壘打，一棒送回2分，陳子豪再補上3分砲，擊碎桃猿隊反攻氣勢，兄弟單局拿6分，順利拿下勝利。

兄弟今天打線發揮，吳東融單場敲4安，陳子豪單場3安，包括1發全壘打，貢獻5分打點，獲頒單場最有價值球員（MVP），陳子豪表示，最近打擊狀況不錯，上場就有信心可以打回致勝分。

談起彭政閔，陳子豪開玩笑說，「他其實蠻幼稚的，平常都是他先鬧我們，我們才會鬧回去」，也希望下次有機會，可以聽到球迷在場上幫自己唱生日快樂歌。（編輯：方沛清）1080806