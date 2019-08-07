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桃猿簽下首輪新秀蘇俊璋 簽約金480萬加盟

最新更新：2019/08/07 13:14

（中央社記者楊啟芳台北7日電）Lamigo桃猿今天宣布，已與季中選秀首輪投手蘇俊璋達成加盟共識，將以簽約金480萬元、激勵獎金70萬元的條件加盟，目前桃猿僅剩第2輪的李承禎尚未簽約。

右投蘇俊璋為桃猿於今年季中選秀首輪選進的球員，出生於1998年9月2日，身高178公分，體重73公斤。蘇俊璋以簽約金480萬元、附帶70萬元激勵獎金、一軍月薪資9萬元的條件加盟桃猿。

蘇俊璋在文化大學時期一直是隊上王牌後援，2018年入選第2屆U23世界盃棒球賽中華成棒代表隊國手，今年也入選第17屆荷蘭港口盃中華成棒代表隊，經過多次國際賽洗禮。

蘇俊璋表示，感謝球團的青睞及家人一路以來的支持，剛結束荷蘭港口盃返國，自己一直保持在比賽狀態，期待完成相關入團手續後，投入球團的訓練。桃猿將擇日舉行新人加盟儀式，歡迎蘇俊璋等新人加入桃猿。

今年季中選秀桃猿共選進7人，第一批分別與第3、4、6輪選進的林澤彬、曾琦和莊昕諺達成共識，之後再簽下第5輪張喜凱及第7輪楊瑞承，如今首輪蘇俊璋也確定加盟，僅剩第2輪的李承禎尚未簽約，李承禎日前在美國進行小馬聯盟青棒賽。（編輯：屈享平）1080807

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