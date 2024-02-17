蘇俊璋爭牛棚機會盼把握 帶楊晉豪手套到石垣島

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（中央社記者謝靜雯石垣市17日電）中職樂天桃猿隊投手蘇俊璋去年傷勢不斷影響表現，今年春訓準備進度快，對於牛棚投手缺口競爭盼把握機會；蘇俊璋帶著任意引退隊友楊晉豪的手套到石垣島也解釋原因。

中華職棒樂天桃猿隊投手蘇俊璋是2019年選秀首輪選進好手、備受教練團期待，2020年球季是球隊重要牛棚投手戰力，整季60場出賽戰績2勝3敗、14次中繼成功，表現亮眼，但近幾年沒能穩定一軍出賽。

蘇俊璋去年開季狀況不錯，但季中傷勢不斷，整季一軍出賽21場，拿下1次救援成功、7次中繼成功，防禦率7.78，成績不算理想。

蘇俊璋透露，去年球季側腹肌、肩膀、手肘接連出現傷勢，還好都沒有太嚴重，只有肩膀傷勢休息約1個月比較久，至於手肘的不舒服，主要是過去多是依賴指叉球，希望可以修正滑球，所以嘗試學習美職日籍球星大谷翔平的滑球（Sweeper）投法，但可能角度不太適合自己，反而造成手肘不舒服。

蘇俊璋表示，雖然不適合大谷翔平的滑球（Sweeper），但還是都會多問其他隊友的滑球握法，希望可以讓滑球更有競爭力。蘇俊璋去年秋訓也有使用重球訓練，幫助穩定投球機制，運用APP科學數據監測協助訓練。

今年牛棚主力投手陳禹勳、賴鴻誠離隊，牛棚投手機會變多，蘇俊璋表示，機會大家都一樣，去年開季也很有機會，希望今年球季可以好好把握。

蘇俊璋此次為第2次參加「亞洲門戶交流賽」到日本石垣島，但手上卻拿著已經決定任意引退的野手楊晉豪的手套，蘇俊璋表示，兩人是同屆的球員，「他沒有來石垣島、我帶他來。」（編輯：陳政偉）1130217