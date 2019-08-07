政大雄鷹盃籃賽 台師大逆轉險勝日本筑波

台師大7日在政大雄鷹盃與日本筑波大學交手，前3節一路落後，第4節關鍵時刻靠著周桂羽（前右）攻下2分，台師大以67比65驚險逆轉勝。（政大雄鷹會提供）中央社記者黃巧雯傳真 108年8月7日

（中央社記者黃巧雯台北7日電）台師大今天在政大雄鷹盃與日本筑波大學交手，前3節一路落後，第4節關鍵時刻靠著周桂羽攻下2分，台師大以67比65驚險逆轉勝，收下2連勝，而筑波大學連2日都以2分差吞敗。

第一屆政大雄鷹盃名校籃球邀請賽在政大體育館開打，邀請政治大學、台師大、台藝大、中國北京清華大學、日本筑波大學與韓國漢陽大學等6隊參賽，今天進入第2天賽程，由台師大迎戰日本筑波大學，台師大首節攻勢熄火，僅拿下9分，上半場以23比35落後。

第3節輪到日本筑波大學找不到準星，單節投籃命中率僅23%，台師大趁機將比分追成39比44，第4節開賽，台師大迅速扳平戰局，再靠著周桂羽一記三分球，反以47比44超前，兩隊隨後陷入拉鋸，周桂羽在關鍵時刻再度挺身而出，攻下2分，助台師大以67比65險勝，收下2連勝。

台師大容毅燊進帳全隊最多19分，外加12籃板，周桂羽、蘇士軒同樣貢獻12分。

另一場政大雄鷹隊與台灣藝術大學比賽，政大雄鷹首節以29比18領先，第2節台藝大開始反攻，劉揚暄、陳旻洋外線連發，助台藝大上半場僅以40比41落後。

政大雄鷹隊下半場開賽後，打出一波9比0的攻勢，並帶著8分領先進入第4節，最終成功守住領先優勢，以81比66勝出，勇奪2連勝。

政大雄鷹隊以隊長張鎮衙得分18分，為此役最高，聶歐瑪拿下15分居次；而台藝大姜廣謙也有18分的亮麗表現。

政大雄鷹隊總教練陳子威賽後表示，球隊的問題在「賺到的分數太容易花完」，還要再調整先發與替補的銜接。

政大雄鷹隊明天將強碰連2天得分破百的北京清華隊，總教練陳子威說：「對手很強，但我們要打出自己的特色，讓對手尊重我們。我知道很多球員都有職籃夢，希望在這場比賽能展現自己的價值。」（編輯：張芷瑄）1080807