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林益全轟滿貫砲 因雨中斷1小時後悍將勝獅

最新更新：2019/08/08 00:41
富邦悍將林益全（右）在7日賽事中，第5局轟出滿貫全壘打，奠定勝基，中間雖因雨中斷1小時，最終悍將還是以10比5擊退統一獅。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年8月8日
富邦悍將林益全（右）在7日賽事中，第5局轟出滿貫全壘打，奠定勝基，中間雖因雨中斷1小時，最終悍將還是以10比5擊退統一獅。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年8月8日

（中央社記者楊啟芳台北8日綜合報導）中華職棒本季首場在花蓮棒球場的比賽，昨天由富邦悍將對統一獅，林益全在第5局轟出滿貫全壘打，奠定勝基，中間雖因雨中斷1小時，最終悍將還是以10比5奪勝。

第1局雙方各得1分，不過2局下獅隊攻下大局，包括蘇智傑敲出的清壘3分打點二壘安打在內，得到4分，取得5比1領先。

不過5局上陳凱倫內野安打後，方克偉擊出的球造成三壘手郭阜林接球、傳球2次失誤，形成一、三壘有人，陳品捷再擊出高飛犧牲打，追回1分；隨後林益全更從江承峰手中轟出滿貫砲，反倒以6比5取得領先，這是林益全本季第20轟，暫居排行榜第2名，也是他生涯第3發滿貫砲。

6局上陳凱倫選到保送後盜上二壘，再利用滾地球上三壘，接著陳品捷擊出高飛犧牲打，悍將再添1分。

8局上2出局時，因現場雨勢過大暫停比賽，經過1個小時後再恢復比賽，且悍將馬上展開攻勢，陳凱倫獲保送後，方克偉敲安打，陳品捷再遭觸身球形成滿壘，王正棠敲出安打，帶有2分打點；9局上悍將再添1分。

終場悍將就以10比5擊退獅隊，單場MVP由敲出滿貫全壘打的林益全獲得，目前仍暫居下半季第一，領先Lamigo桃猿1場勝差。

勝投由先發投手羅力拿下，主投6局被敲6支安打，投2次保送，飆出13次三振平個人生涯紀錄，失5分不過僅2分責失，奪下本季第9勝。悍將後援投手王尉永、林羿豪、范玉禹各送出2次三振，整場投手群送19次三振為隊史最多，獅隊吞19次三振則是隊史第2多。（編輯：陳政一）1080808

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