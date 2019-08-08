台灣國際馬拉松賽 12/9新竹縣開跑

（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）台灣國際馬拉松賽12月9日將在新竹縣舉辦，縣長楊文科今天表示，這次賽事每5公里有一座補給站、護理站，供跑者補充能量，歡迎民眾到新竹縣用跑步認識客家人文、風景之美。

台灣國際馬拉松賽今年第3次在新竹縣舉辦，將在12月9日登場，新竹縣政府今天辦記者會，為活動暖身，活動代言人由曾是女子100、200公尺游泳蛙式全國紀錄保持人，前國手李詹瑩擔任。

楊文科向中央社記者表示，馬拉松競賽項目包含有42公里、21公里以及10公里、3公里，民眾可依運動能力，分組報名，報名時間從今天起至8月31日止。

台灣國際馬拉松交流協會理事長盧瑞忠向中央社記者指出，比賽路線包含到合興火車站、頭前溪河堤道路等，也讓跑者一探新竹的地方特色，行銷新竹縣。

盧瑞忠表示，為隨時掌握跑者的狀況，避免意外發生，在比賽路線每5公里安排有補給站、護理站。另外，也將有30名攜帶自動體外心臟去顫器以及有救護資格的跑者，共同跑步，萬一有緊急狀況，可立即救援。

李詹瑩向中央社記者表示，她過去因受傷淡出泳壇，一度感到絕望，但她告訴自己，不要小看自己，因為人有無限的可能，透過練習瑜珈等運動強化肌耐力，逐漸復原身體後，成功挑戰三鐵運動，目前擔任游泳教練和專業瑜珈指導。

李詹瑩說，這次她會將參加全程馬拉松，期待完成全馬挑戰，再立新的里程碑。賽後也會安排竹縣輕旅行，認識在地文化與特色。（編輯：李錫璋）1080808