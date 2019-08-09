2018留學日本沖繩 崔哲瑋如願站上甲子園舞台

沖繩尚學高校的台灣留學生崔哲瑋（左）9日在與習志野高校的比賽中，敲出中間方向三壘安打，帶有2分打點。（共同社提供）

（中央社東京9日綜合外電報導）日本夏季甲子園今天進入第4天賽程，沖繩尚學高校的台灣留學生崔哲瑋表現不俗，雖然沖繩尚學不敵對手無法進入32強，但已讓崔哲瑋一圓兒時希望站上甲子園舞台的夢想。

沖繩縣沖繩尚學高校今天對戰千葉縣習志野高校時打出一場好球，雙方力戰到延長賽，可惜最後沖繩尚學在10局下無力回天，以4比5落敗。不過，沖繩尚學台灣留學生崔哲瑋也一償宿願，站上夏季甲子園舞台。

日本琉球新報日前報導，沖繩尚學有兩名台灣留學生，分別是崔哲瑋及張博瀚，兩人都是17歲，他們從小學時就看著電視夢想能站上甲子園舞台。

崔哲瑋及張博瀚兩人從小學就是戰友，也都進入新竹市立成德高中國中部就讀。由於在台灣每年都可以看到夏季甲子園賽事，對他們來說，甲子園是從小時候就很熟悉的賽事。

崔哲瑋說，對夏季甲子園的印象就是「很棒的場所」；張博瀚則說，「大家都拚命打球，很帥」。兩人都有想前進甲子園的熱情，兩人家長也都支持他們前往沖繩尚學留學。

由於台灣的學年是從秋季開始，崔哲瑋及張博瀚國中畢業後，先到沖繩縣念了約半年語言學校學日文，2018年春天進入沖繩尚學就讀。

張博瀚父親友人、沖繩及台灣交流振興會會長平田久雄，很爽快地答應當兩人在日本的保證人；崔哲瑋及張博瀚在學生宿舍也很積極跟人互動，在語言方面已無太大問題。

崔哲瑋在地方預賽的沖繩大會每場比賽，都以中心打者身分先發出場，且場場有安打，打擊率高達3成89，並有5分打點。

崔哲瑋打擊相當積極，投手的第一球就積極揮棒；無法進入出賽20人名單的張博瀚，則是每場比賽都在觀眾席上喊到聲嘶力竭。在球隊贏得預賽冠軍時，兩人都表示非常開心。

確定進軍甲子園後，兩人父母都向他們表達祝賀之意。平田也說，希望他們能在甲子園完成自己的任務，一定要全力以赴；也希望兩人未來透過求學跟打球，成為台灣與沖繩的橋梁。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1080809