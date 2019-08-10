王柏融歸隊4打席全上壘 遭觸身傷退火腿吞敗

日本火腿旅日選手王柏融10日重返一軍，4個打席都上壘，目前打擊率2成83。（圖取自facebook.com/pojung0909）

（中央社記者楊啟芳台北10日綜合報導）日本火腿旅日選手王柏融今天重返一軍，首打席就敲出安打，還選到2次保送，不過第7局遭觸身球打中左腳傷退，上壘率百分百，終場火腿以4比8不敵軟銀，吞4連敗。

王柏融7月初守備時造成右肩關節骨挫傷，直到7月31日回歸二軍實戰，在二軍共出賽7場，17打數敲出7支安打，包辦4分打點，打擊手感火燙。雖然王柏融還沒辦法上場守備，不過在今天重返一軍支援火力，先發打第3棒，擔任指定打擊。

延續在二軍的手感，王柏融第1局就敲出右半邊安打，第3局獲得保送；第5局也在中島卓也、西川遙輝敲安打後選到保送，形成滿壘，近藤健介先擊出1打點滾地球，接著渡邊諒更是轟出3分全壘打，火腿取得4比0領先。

6局下軟銀的福田秀平獲保送後盜上二壘，甲斐拓也敲出安打，帶有1分打點，之後內川聖一、德斯潘耶（Alfredo Despaigne）都敲安打，各有1分打點，追到3比4僅剩1分落後。

7局上王柏融遭到軟銀先發投手千賀滉大觸身，砸中左腳後當場倒地，接著就退場休息，換上田中賢介代跑。總計王柏融1打數敲出1支安打，獲得2次保送、遭1次觸身，4個打席都上壘，目前打擊率2成83。

下個半局軟銀再展開攻勢，中村晃、松田宣浩敲安打後，甲斐拓也擊出高飛犧牲打，加上中外野手西川遙輝失誤，一口氣攻下2分，之後一壘手清宮幸太郎也發生失誤，軟銀再得1分，反以6比4領先。

8局下福田秀平再敲出2打點安打，終場軟銀以8比4擊退火腿。軟銀目前仍暫居太平洋聯盟第一，與第2名的火腿拉開至4.5場勝差。勝投由軟銀先發千賀滉大拿下，用128球主投7局，被敲7支安打，送出10次三振，失4分。（編輯：張芷瑄）1080810