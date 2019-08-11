陳仕朋85球投7局無失分 悍將勝兄弟止3連敗

（中央社記者楊啟芳台北11日電）中華職棒今天在天母棒球場的雙重戰，由富邦悍將對中信兄弟，晚場賽事悍將先發投手陳仕朋僅用85球，主投7局無失分，終場悍將以8比1擊退兄弟，中止3連敗。

1局上悍將開路先鋒楊晉豪獲保送後，王正棠因兄弟一壘手林智勝失誤上壘，接著林益全擊出高飛犧牲打，先馳得點，林哲瑄再敲二壘安打，帶有1分打點，取得2比0領先。

2局上于孟馗選到保送後，林宥穎敲1打點安打，之後楊晉豪安打、王正棠保送，范國宸再擊出內野安打，攻下1分。3局上高孝儀轟陽春全壘打後，于孟馗敲出安打，林宥穎、楊晉豪都補上安打，再攻下1分，悍將以6比0領先。

第7、8局悍將各得1分；8局下悍將先發投手陳仕朋退場後，兄弟的吳東融、王威晨敲安打，彭政閔擊出高飛犧牲打，攻下第1分，不過終場悍將還是以8比1擊退兄弟，中止3連敗。

悍將先發陳仕朋主投7局，被敲8支安打，沒有投出保送，送出1次三振，無失分，拿下本季第7勝，獲選為單場MVP。陳仕朋僅投85球就退場，賽後悍將總教練陳連宏說明，本季陳仕朋投90.2局，已經遠超出去年一軍加二軍的66.1局，因此要控制投球數量。

陳仕朋則表示，目前身體狀況還可以，雖然季中時比較疲勞，不過明星賽過後有恢復，但今天並沒有想過要完投。對於自己的表現，陳仕朋說：「隊友一開始就有打分數，所以上去投沒有這麼大壓力，盡量投給打者打。」

陳仕朋本季表現優異，目前出賽17場都是先發，拿下7勝7敗，防禦率3.77。對於自己的蛻變，他表示，主要是經驗累積，每一場都有學習到可以改進的地方。

悍將開路先鋒楊晉豪今天才剛升上一軍，晚場就演出5打數3安打表現，包辦2分打點，陳連宏表示，楊晉豪扮演稱職第1棒，是打、守、跑三拍子好手，之後會再多給他機會。（編輯：方沛清）1080811