體育表演會921登場 楊丞琳壓軸獻唱

（中央社記者黃巧雯台北13日電）教育部體育署今年將於9月21日舉辦「SUPER STAR體育表演會」，除了韓國跆拳道團體K-Tigers將來台演出外，還將邀請藝人安心亞化身女神結合武術表演，並由楊丞琳壓軸獻唱。

體育表演會今年邁入第5年，體育署今天舉辦「SUPER STAR體育表演會」啟動記者會，署長高俊雄宣布，今年活動將於9月21日在小巨蛋登場。

高俊雄提到，體育表演會受到社會大眾熱烈迴響，他以過去幾年開放民眾索票為例，「8000張門票，3分鐘秒殺」。

高俊雄預告，今年體育表演會共有10個節目，將由韓國的跆拳道團體K-Tigers與跆拳道品勢選手的表演作開場。

今年體育表演會也將龍舟與機械手臂等大型道具搬至現場，還邀請超過20組全國頂尖體育團隊聯演，包括台灣師範大學跆拳道隊、台北教育大學街頭健身及飛盤社團、苗栗縣後龍國小、台北市立大學棒球隊、裕隆納智捷籃球隊。

值得注意的是，去年活動主持人之一浩角翔起的阿翔今年缺陣，改由浩子搭擋莎莎主持，並將邀請到國民體育日代言人安心亞化身女神結合武術表演、挑戰高空特技，壓軸則是由楊丞琳擔綱獻唱。

體育署表示，體育表演會壓軸節目還將播放奧運國手的比賽、加油畫面，搭配楊丞琳的歌聲，一起為2020東京奧運的中華隊選手加油。

體育表演會將於8月17日下午1時正式開放網路索票，有興趣民眾，請上網搜尋活動官網「i運動」（http://isports.sa.gov.tw/）。（編輯：屈享平）1080813