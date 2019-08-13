王泰傑轉隊首戰拿19分 盼在台銀證明自己

（中央社記者黃巧雯新北13日電）上季效力於超級籃球聯賽（SBL）金門酒廠的王泰傑，本季改披台灣銀行戰袍，他除了希望能在台銀證明自己外，也希望能助台銀今年打出好成績。

王泰傑今天隨隊參加在板橋體育館舉行的DLIVE夏季籃球聯賽，並在與Footer比賽上場，轉隊首戰拿下全隊最高19分。

他於2015-2016年SBL球季加入台灣啤酒，2016-2017年球季起改效力金門酒廠，上季在金酒僅出賽19場，場均上場時間10分鐘、平均拿下1.8分、0.7籃板，表現機會不多，球季結束後，金酒不再續約，王泰傑隨後轉戰台銀，目前已隨隊練球2個多月，還在與隊友磨合中。

離開金酒後，王泰傑並未想太多，他認為，打球不可能打一輩子，但若有機會上場，就會好好把握每一場球，也做好可能回苗栗代課、甚至到工廠學習的心理準備，而他的家人也抱持著開放態度，尊重他繼續打球或從事其他工作的決定。

在台銀繼續延續SBL球季，王泰傑強調，希望能證明自己，「若到台銀後沒進步的話，對自己好像過意不去」，也希望新球季幫助台銀打出好成績。

談到教練團對於自己的定位，王泰傑透露，可能打1、2號的位置，而控球後衛的角色，可能會與李維哲、吳祐任一同分擔。（編輯：謝雅竹）1080813