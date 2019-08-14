王柏融重回先發5打數沒安打 火腿苦吞8連敗

（中央社記者楊啟芳台北14日綜合報導）日本火腿隊台灣選手王柏融日前遭觸身球後休息2場，今天在對千葉羅德的比賽中重返先發打第6棒，5打數沒有安打，羅德終場以9比4奪勝，火腿苦吞8連敗。

王柏融原本在10日傷後復出，當天上壘率百分百，不過因被觸身球砸中左腳導致挫傷，近幾天沒有出賽。直到今天王柏融先發打第6棒，擔任指定打擊，總計5打數沒有敲出安打，吞下1次三振，目前打擊率2成78。

比賽剛開始，羅德開路先鋒荻野貴司就敲出首局首打席全壘打，之後鈴木大地轟出2分砲；第2局荻野貴司再敲出2分砲，取得5比0領先。第3局羅德靠著鈴木大地、角中勝也、雷亞德（Brandon Laird）、中村獎吾接連敲安打，再攻下2分。

雖然6局下火腿靠著清水優心敲1打點二壘安打，攻下球隊第1分；不過下個半局羅德洋砲馬丁（Kyle Martin）轟陽春砲，羅德再添1分，取得8比1領先。

7局下火腿的大田泰示敲出陽春全壘打，8局下火腿展開攻勢，清水優心、田中賢介、谷口雄也、西川遙輝接連安打，再攻下2分；不過9局上羅德也添1分，終場羅德以9比4奪勝，火腿苦吞8連敗，目前太平洋聯盟排名掉到與羅德並列第4名。（編輯：張芷瑄）1080814