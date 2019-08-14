陳晨威本季累積11支三壘安打 桃猿擊退悍將

（中央社記者楊啟芳桃園14日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，Lamigo桃猿以11比7擊退富邦悍將，其中陳晨威敲出2支安打、包辦2分打點，本季已累積11支三壘安打，正接近張正偉締造的聯盟紀錄。

1局上，悍將的高國輝敲出2打點二壘安打，先馳得點；不過，桃猿打線兇猛，不受陳俊秀因家裡有事告假及林泓育未先發影響，1局下郭嚴文敲出1打點安打；3局下，陳晨威敲安打後盜上二壘，接著利用余德龍的犧牲短打上三壘，朱育賢再擊出高飛犧牲打。

4局下，廖健富敲安打後，陽耀勳選到保送，接著陳晨威敲出三壘安打，帶有2分打點，林立也補上安打，桃猿取得5比3領先。之後雙方互有攻勢，其中桃猿的梁家榮在6局下轟出陽春砲，為本季首轟，悍將的胡金龍也在9局上敲陽春砲。

不過，終場桃猿還是以11比7擊退悍將，目前桃猿暫居下半季第一，中信兄弟以1場勝差排在第二，悍將則是位居第三，落後桃猿1.5場勝差。

單場MVP由桃猿開路先鋒陳晨威獲得，5打數敲2支安打，包辦2分打點、跑回2分。本季陳晨威已經敲出11支三壘安打，距離2012年張正偉締造的單季15支三壘安打紀錄已經不遠。

不過，陳晨威說：「沒有想這個紀錄，順其自然，因為三壘安打跟全壘打一樣需要機會。」

陳晨威下半季被三振率較高，對此，他表示，自己也有發現這點，近期有調整一下打擊節奏。他也認為上半季確實狀況較好，相較下半季沒這麼穩定，主因是疲勞感較明顯。

桃猿先發投手李茲主投6局，被敲出7支安打，投1次保送、1次觸身球，飆出10次三振，失掉5分，奪下本季第11勝。（編輯：戴光育）1080814