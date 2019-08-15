辛辛那提網賽單日2勝 謝淑薇下一輪尬大坂直美

（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣網球一姐謝淑薇今天在辛辛那提大師賽一日兩戰，單雙打都傳出捷報，而單打直落二淘汰美國好手布雷迪、晉級16強後，下一戰將強碰日本球后大坂直美。

辛辛那提大師賽本週在美國俄亥俄州舉行，謝淑薇單雙打出擊，雙打再度與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）合體，兩人本季已在杜拜女網賽、馬德里網賽、英國伯明罕女網賽、溫布頓網球錦標賽等封后，這次要挑戰兩人本季第5冠。

謝淑薇今天單雙打都有比賽，女單32強賽迎戰地主美國好手布雷迪（Jennifer Brady），儘管開賽發球局就被破，但謝淑薇一路追趕扳成5比5平手，並將戰局逼入搶七，雙方依舊不分軒輊，鏖戰至9比9後，謝淑薇連下2分，首盤以7比6（9）過關。

謝淑薇延續第2盤氣勢，盤末兩度攻破對手發球局，以6比3勝出，挺進16強。

謝淑薇下一戰將與本週重回球后寶座的大坂直美，爭奪8強門票，兩人過去交手4次，謝淑薇以1勝3敗暫居下風。

謝淑薇單打賽事結束後，稍作休息，又在女雙賽事與史翠可娃會合，兩人高居大會頭號種子，首輪輪空，16強賽對戰愛沙尼亞選手孔塔薇特（Anett Kontaveit）與希臘女將莎卡瑞（Maria Sakkari）所組成的跨國聯軍。

「台捷組合」開盤第3局就遭到破發，但隨後穩住陣腳，盤末兩度回破，首盤以6比4收下。

「台捷組合」第2盤複製首盤劇情，同樣發球局先失守，在後半段再兩度破發得手，以6比3獲勝，挺進8強。（編輯：張雅淨）1080815