歐力士灌20分勝西武 張奕投5局失4分奪勝投

（中央社記者楊啟芳台北15日綜合報導）歐力士旅日投手張奕今天擔任先發，對戰西武獅，主投5局失4分，被敲3發全壘打，不過都是陽春砲，終場歐力士以20比8擊退西武，張奕拿下本季第2勝。

張奕8日得到生涯一軍初先發機會，就演出6局失1分好投，奪下生涯首勝，讓他繼續獲得先發機會。此戰對西武先發，張奕首局雖然先被秋山翔吾敲安打，不過讓下一棒擊出雙殺打，被森友哉敲安打後，再對中村剛也送出三振，沒有失分。

張奕於2局下用2次滾地球、1次三振，演出3上3下；3局下1出局後，張奕被金子侑司敲安打，不過盜壘失敗形成2出局，再對秋山翔吾送出三振。

張奕在4局下遇到危機，連被源田壯亮、森友哉、中村剛也敲出3發陽春全壘打，不過隨後穩住陣腳，沒有再失分。5局下張奕先被木村文紀敲二壘安打，再被秋山翔吾敲安打，失1分，5局結束後退場休息。

此戰歐力士打擊大爆發，第2局從羅梅洛（Stefen Romero）敲陽春全壘打開始，打了12個人次，攻下7分。第3局西野真弘先敲出1打點安打，羅梅洛又轟出滿貫砲，取得12比0領先。

5局上羅梅洛敲出1打點安打後，莫雅（Steven Moya）再轟出3分全壘打；第7局吉田正尚補上陽春砲，8、9局再攻下3分，終場歐力士就以20比8擊退西武。

總計張奕用88球投5局，被敲9支安打，包含3發全壘打，送出5次三振，沒有出現保送，失4分，奪下本季也是生涯第2勝，目前防禦率4.97。（編輯：謝雅竹）1080815