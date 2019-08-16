甲子園作新學院18比0大勝 先發投手7.2局無安打

日本夏季甲子園16日進行16強賽事，作新學院高校以18比0輕取岡山學藝館高校，順利挺進8強，先發投手林勇成（圖）還飆出7.2局無安打的傑出表現。（共同社提供）

（中央社東京16日綜合外電報導）日本夏季甲子園今天進行16強賽事，作新學院高校打線爆發，幾乎局局得分，終場以18比0輕取岡山學藝館高校，順利挺進8強，且先發投手林勇成還飆出7.2局無安打的傑出表現。

日本朝日新聞報導，櫪木縣作新學院高校王牌投手林勇成，在8局下2人出局關鍵時刻，被岡山縣岡山學藝館高校打者敲出一支安打，全場觀眾夾雜著嘆息聲和鼓掌聲，因為這是岡山學藝館的第一支安打，敲碎林勇成可能達成的無安打比賽紀錄。

作新學院今天打線大爆發，全場敲出19支安打、奪下18分；岡山學藝館只敲出零星2支安打一分未得，終場以0比18敗北。

距今21年前，目前效力日本職棒中日龍隊的投手松坂大輔，當年在夏季甲子園投出一場無安打比賽；林勇成今天被敲出安打前，只剩4人次就能締造無安打比賽。

林勇成表示，大概投到第7局才意識到自己有可能達成無安打比賽，但沒想到還是被敲安。

無法再創21年前的無安打比賽紀錄，作新學院監督小針崇宏在林勇成被敲安後立即換投。

林勇成今天主投7.2局被敲1安無失分，並送出2次三振與6次保送。被問到下一次要不要再挑戰無安打比賽，林勇成淡淡地說，希望投出「無保送比賽」。

作新學院除了7局上和9局上沒得分，其他局數都有得分。日本放送協會（NHK）報導，作新學院3局上以2比0領先時，第8棒打者立石翔斗在隊友攻占滿壘的情況下，敲出一支二壘安打清光壘包，讓球隊擴大為5比0領先。

日本夏季甲子園16日進行16強賽事，作新學院高校以18比0輕取岡山學藝館高校。圖為先發投手林勇成（前）與隊友於勝利後跑向加油席。（共同社提供）

岡山學藝館今天動用5名投手，先發投手丹羽淳平最後在第9局又上場救援，但依然壓不住作新學院打線的火力。

不過，岡山學藝館監督佐藤貴博說，他的球員展現了奮戰到底、絕不放棄的精神，「讓我學習到絕不放棄的重要性」，大家很努力地一路打到這裡。

岡山學藝館先發投手丹羽淳平在上一場比賽被強襲球擊中臉部，雖然左臉頰骨折還是站上投手丘，丹羽說，因為上場比賽給隊友添麻煩了，所以今天想要回報大家的恩情。

丹羽還說，雖然自己投球沒有受到傷勢影響，但作新學院打線太強，自己才會被打爆，「沒能投出好成績真的很抱歉」。

第101屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）6日開打，49所各地方代表高校展開為期16天（含2天休兵日）的賽事；由於受到颱風柯羅莎侵襲西日本影響，賽事中斷一天，原定21日舉行的冠軍戰預計延至22日。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1080816