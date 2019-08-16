U19世界盃台美大戰 中華女壘苦戰落敗

中華隊參加U19世界盃女壘賽，遭遇世界排名第一的地主隊美國，苦戰之下以0比7落敗。圖為游擊手林夢琪（左）接球刺殺盜壘的美國跑者。中央社記者林宏翰加州爾灣攝 108年8月16日

（中央社記者林宏翰爾灣15日專電）中華隊參加U19世界盃女壘賽，今天遭遇世界排名第一的地主美國隊，苦戰之下以0比7落敗，明天一日兩戰對澳洲、中國，力拚兩勝，挺進4強仍有希望。

台灣女壘世界排名第6，這次來到美國加州參加19歲級世界盃，由南投埔里高工、高雄中正高工和台北士林高商3校學生為班底，歷經2年備戰，前奧運國手韓幸霖擔任總教練領軍。

中華隊在8強超級循環賽擊敗墨西哥、波多黎各，敗給另一支爭冠熱門隊伍日本。今天的對手美國隊身材高大，賽會至今保持不敗金身，中華隊派出暨南大學一年級的林佳瑩主投。

林佳瑩今天獨撐全場，投4.1局失7分，儘管帳面成績不理想，但面對火力強大的美軍大砲，前3局把失分壓低在2分，表現獲得教練稱讚。美國隊前5場比賽總共得了56分，有3場得分達12分以上。

林佳瑩今天靠著招牌武器下墜球，首局被敲全壘打失2分，第2局、第3局封鎖美製大砲，讓對方掛零，但第4局、第5局受到守備失誤影響，失分擴大。

總教練韓幸霖說，今天對上美國，全隊保持信心，在心理上沒有小看自己，可惜守備上發生太多失誤，加上對方兩任投手，一個球速快，一個上飄球犀利，打線受制。

林佳瑩第一次披上國家隊戰袍來美國打國際賽，自認控球可以更好。她從國小六年級開始打球，從埔里高工畢業之後即將上大學一年級，家裡有一個弟弟是棒球選手，就讀高雄三民高中。

林佳瑩說：「國小因為弟弟的關係，很喜歡打球，最享受跟隊友一起在場上奮戰的感覺，穿上中華隊球衣感到非常光榮。」

美國隊全場敲9安打，在5局下攻下第7分提前結束比賽。中華隊只有姜婷恩、余佳玲各敲1支安打，全場分數掛零。

余佳玲身高151公分，身材嬌小但移動靈活，不但在第2局敲出安打上壘，在二壘防區也頻頻上演美技守備，獲得全場掌聲，也得到總教練韓幸霖稱讚。

中華隊今天落敗之後，複賽戰績2勝3敗，與澳洲、墨西哥並列第4名，明天下午3時（台北時間17日早上6時）對上戰績相同的澳洲，晚間8時對中國。中國複賽戰績0勝5敗，台灣力拚兩戰全勝，挺進17日的奪牌戰。（編輯：林憬屏）1080816

中華隊參加U19世界盃女壘賽，遭遇世界排名第一的地主隊美國，以0比7落敗。投手林佳瑩（圖）壓制對方火力，表現受到教練肯定。中央社記者林宏翰加州爾灣攝 108年8月16日

中華隊參加U19世界盃女壘賽，遭遇世界排名第一的地主隊美國，以0比7落敗。投手林佳瑩（圖）壓制對方火力，表現受到教練肯定。中央社記者林宏翰加州爾灣攝 108年8月16日

中華隊參加U19世界盃女壘賽，遭遇世界排名第一的地主隊美國，以0比7落敗。身高151公分的二壘手余佳玲敲出全隊唯二安打，守備飛身接球上演美技。中央社記者林宏翰加州爾灣攝 108年8月16日