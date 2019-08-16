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基爾喬斯砸拍疑吐口水 澳媒：令體育界蒙羞

最新更新：2019/08/16 17:11

（中央社雪梨16日綜合外電報導）澳洲媒體今天痛批，網壇「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）令澳洲體育界蒙羞，稱他最新的情緒失控已沉淪至無以復加。

24歲脾氣暴躁的基爾喬斯在辛辛那提大師賽（Cincinnati Masters）敗給俄羅斯選手卡察諾夫（Karen Khachanov）的比賽上怒摔兩支球拍，對主審墨菲（Fergus Murphy）出言不遜，似乎還對他吐口水，遭罰11萬3000美元（約新台幣353萬7658元）。

世界職業網球協會（ATP）警告他，等到完整調查結束，他可能也會被再次禁賽。

澳洲第9電視台（Channel Nine）資深體育新聞主播瓊斯（Tony Jones）說，應該立即禁止他參加即將開打的美國公開賽（US Open）。

他在第9電視台官網上說：「基爾喬斯再度證明了他令澳洲體育界蒙羞，可能還令全球體育界蒙羞。」

他說：「網壇當局必須拿出骨氣，好好治治他。」瓊斯又說：「ATP該下重手了，禁止基爾喬斯參加本月的美國公開賽。」

「澳洲人報」（The Australian）毫不留情面地評估基爾喬斯的行為，說這是他「最惡劣的情緒爆發」，「就像小孩在鬧脾氣」，「雪梨每日電訊報」（Sydney Daily Telegraph）說：「基爾喬斯的脫序演出已沉淪至無以復加。」（譯者：張曉雯/核稿：陳政一）1080816

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