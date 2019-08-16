桃猿阿迷趴F16衝場 總統率三軍司令開球[影]

總統蔡英文（右）16日在桃園球場出席「國軍慶祝108年軍人節系列活動：職棒開球－鋼鐵英雄紅不讓」活動，由蔡總統將球依序給陸海空三軍司令輪流開球。圖為海軍司令黃曙光（左）開球後，蔡總統高舉起手比讚。中央社記者張新偉攝 108年8月16日

（中央社記者楊啟芳桃園16日電）Lamigo桃猿今天舉辦阿迷趴「鋼鐵英雄日」，蔡英文總統以三軍統帥身分到球場參與開球儀式，遞球給三軍司令開球，國防部也安排5架F16戰機衝場，是桃園球場首次有F16軍機衝場。

為了迎接9月3日軍人節，國防部與中華職棒合作舉辦一系列活動，包括今天在桃園棒球場，23日在中信兄弟主場台中洲際棒球場，28日則是在統一獅主場澄清湖棒球場。

桃猿已經連續7年舉辦阿迷趴，空軍司令部今天在桃園棒球場安排軍機衝場，為桃園球場第3次，F16戰機衝場更是首次，前2次為幻象2000。桃猿球團也邀請年度受表揚國軍楷模及眷屬，坐滿球場上層看台。

中華職棒Lamigo桃猿隊16日在桃園球場舉辦主題活動「鋼鐵英雄日」，國防部並安排5架F-16戰機衝場，掀起賽事開幕高潮。中央社記者張新偉攝 108年8月16日

「國軍慶祝108年軍人節系列活動：職棒開球－鋼鐵英雄紅不讓」活動16日在桃園國際棒球場舉行，由空軍儀隊高舉中華民國國旗進場，為活動揭開序幕。中央社記者張新偉攝 108年8月16日

蔡英文總統今天以三軍統帥身分來到球場，賽前活動先由空軍儀隊及舉護國旗隊進場，展開巨幅國旗，再由軍官領唱國歌。

開球儀式分成3部分，現場主持人表示，開球象徵「新陸軍出發、新海軍啟航、新空軍起飛」，蔡英文總統先把球交給陸軍司令陳寶餘，再來是海軍司令黃曙光，最後則是空軍司令熊厚基，並配合戰機衝場，為賽前活動畫下句點。

開球儀式後，蔡總統坐在看台上層觀賞球賽，接受轉播單位訪問時表示，「全力支持國家隊，我們一定要贏得12強，我們一定要進軍東京奧運，國家交給我和國軍，國家隊要交給洪總教練。」（編輯：吳協昌）1080816

總統蔡英文（藍衣者）16日一身輕裝現身桃園國際棒球場，出席「國軍慶祝108年軍人節系列活動：職棒開球－鋼鐵英雄紅不讓」活動，並在開球後與兩隊球員擊掌致意。中央社記者張新偉攝 108年8月16日

總統蔡英文（右）16日在桃園球場出席「國軍慶祝108年軍人節系列活動：職棒開球－鋼鐵英雄紅不讓」活動，換上一身輕裝主持開球，將球交給空軍司令熊厚基（左）。中央社記者張新偉攝 108年8月16日

「國軍慶祝108年軍人節系列活動：職棒開球－鋼鐵英雄紅不讓」活動16日在桃園球場舉行，總統蔡英文（右2）出席主持開球儀式，將球依序交給陸海空三軍司令輪流開球。圖為陸軍司令陳寶餘（左）開球。中央社記者張新偉攝 108年8月16日

「國軍慶祝108年軍人節系列活動：職棒開球－鋼鐵英雄紅不讓」活動16日在桃園國際棒球場舉行，賽前由超萌國軍娃娃帶來開場演出。中央社記者張新偉攝 108年8月16日

「國軍慶祝108年軍人節系列活動：職棒開球－鋼鐵英雄紅不讓」活動16日在桃園球場舉行，現場安排由國軍代表領唱國歌。中央社記者張新偉攝 108年8月16日