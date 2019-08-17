BMW錦標賽次輪 潘政琮爆衝並列21

（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣旅美高球好手潘政琮今天在BMW錦標賽前2回合打完，以低於標準6桿的138桿，排名爆衝到並列21，成績與排名都優於和他同組競桿的前世界球王老虎伍茲（Tiger Woods）。

總獎金950萬美元（約新台幣2億8975萬元）的BMW錦標賽第2回合在美國伊利諾州舉行，日本好手松山英樹以9鳥，沒任何柏忌的完美演出，飆出單日全場最低的63桿，兩回合打完以低於標準12桿的132桿竄上排頭，獨居領先。

潘政琮在前2回合都和伍茲同組出發，這也是他生涯首次和偶像同組競桿。他在社群網站臉書（Facebook）興奮寫下：「對我來說是一個非常深刻難忘的經驗，小時候的夢想竟然成真了。」

潘政琮透露，伍茲非常友善，比賽中和他話家常，甚至還問他是不是讀華盛頓大學，他則抓緊機會向偶像索取簽名與合影，「我們永遠不會忘記這美好的兩天，謝謝Tiger這麼親切的對待我的家人，也希望看到他能健康快樂的繼續創造歷史。」

潘政琮在第2回合打下5鳥、零柏忌超優表現，單日繳出低於標準5桿的67桿，排名從首輪打完的並列50一口氣竄到並列21。

相較於潘政琮好表現，伍茲顯得有些掙扎，今天雖拿下5個博蒂，卻也吞下4柏忌，以低於標準1桿的71桿作收，兩回合打完以低於標準2桿的142桿並列48。（編輯：李明宗）1080817