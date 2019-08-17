兄弟鄭凱文拿第9勝 有望再出現後援10勝投手

中職中信兄弟隊17日在桃園與Lamigo桃猿隊交手，兄弟8局反攻，終場以8比7拿勝，後援投手鄭凱文拿下本季第9勝。中央社記者張新偉攝 108年8月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中信兄弟隊今天與Lamigo桃猿隊交手，兄弟8局反攻岳東華關鍵安打送回致勝分，終場以8比7拿勝，後援投手鄭凱文拿下本季第9勝，有望繼2012年官大元後，再出現後援10勝投手。

中職中信兄弟隊作客桃園棒球場與桃猿隊交手，兩隊攻勢互有往來，桃猿隊首局靠著藍寅倫二壘打、陳俊秀安打，攻下2分、取得領先，兄弟2局上半追分，靠著張志豪、高宇杰接連二壘打追回1分。

兄弟4局再起攻勢，靠著詹子賢陽春砲2比2扳平比數，這發全壘打是詹子賢個人本季第19轟，兄弟6局靠著陳子豪、林智勝接連安打、失誤、滾地球跑回超前分，7局再靠接連安打、雙盜壘戰術，單局再添2分、取得5比2領先。

桃猿隊7局下半有攻勢，梁家榮滿壘時敲出二壘打，送回2分，再靠著故意四壞保送、滾地球跑回追平分，林立獲得故意四壞保送，滿壘時兄弟隊守備出狀況，再讓桃猿隊跑回2分、超前比數。

兄弟8局再起攻勢，王勝偉適時安打，送回2分再度將比數扳平，岳東華關鍵安打送回致勝分，幫助球隊順利拿下比賽勝利，中止桃猿近期3連勝。

兄弟隊後援投手鄭凱文，7局危機時登板後援，總計投1.1局沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，拿下個人本季第9勝、後援出賽4連勝，有機會繼2012年兄弟隊投手官大元後援出賽拿下11勝後，再出現後援投手單季拿下至少10勝。（編輯：方沛清）1080817

中華職棒中信兄弟隊17日在桃園球場與Lamigo桃猿隊交手，兄弟岳東華關鍵安打送回致勝分，幫助球隊終場以8比7拿勝。中央社記者張新偉攝 108年8月17日

中職中信兄弟隊17日在桃園與Lamigo桃猿隊交手，兄弟8局反攻，靠著岳東華關鍵安打送回致勝分，賽後岳東華也拿下單場MVP。中央社記者張新偉攝 108年8月17日