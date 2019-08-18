BMW高球錦標賽前3回合 潘政琮並列24

（中央社記者黃巧雯台北18日綜合報導）台灣旅美高球好手潘政琮今天在BMW錦標賽前3回合結束，繳出低於標準8桿、總桿數208桿，排名小跌、並列第24；前世界球王老虎伍茲手感回溫，排名前進、並列第31。

總獎金925萬美元（約新台幣2億9258萬元）的BMW錦標賽美國伊利諾州舉行，今天進入第3輪，美國高球好手湯瑪斯（Justin Thomas）今天表現驚人，一開賽連抓5鳥，儘管在第6洞苦吞柏忌，但全場共射下8隻小鳥、2隻老鷹、1柏忌，繳出單場最低桿61桿，打破球場紀錄。

湯瑪斯以3回合低於標準桿21桿的195桿作收，以6桿領先優勢獨走。

潘政琮前2回合結束，排名暫居21名，儘管今天前9洞，擒下1鳥，轉場後一度連抓2鳥，但卻在第16洞吞下柏忌，繳出低於標準桿2桿的70桿，3回合總桿數208桿，並列第24。

潘政琮前2回合都與前世界球王老虎伍茲（Tiger Woods）同組出發，也讓他相當興奮，伍茲今天共射下5鳥、無柏忌，表現漸入佳境，繳出3日來最佳的67桿，3回合共209桿，排名一口氣前進17名、並列第31名。（編輯：屈享平）1080818