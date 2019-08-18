王威晨連25場敲安逼近紀錄 上半季低潮當學習

中職中信兄弟隊王威晨18日7局敲出安打，將連續場次安打延續至25場，也是他個人生涯300安，他表示，今年遇到長時間的低潮，也是很好的經驗，學習怎麼從不順的狀況中調整，找回好的感覺。中央社記者張新偉攝 108年8月18日

（中央社記者謝靜雯桃園18日電）中職中信兄弟隊王威晨三度挑戰連續場次安打紀錄，今天7局敲安、連續25場安打，也是個人生涯300安；他表示今年上半季低潮期是學習，追逐紀錄不會看太重，重要的是團隊勝利。

中信兄弟隊王威晨去年兩度挑戰連續場次安打，連續場次安打紀錄先後停在23場、21場，雖然沒有打破Lamigo桃猿隊郭嚴文寫下連續33場敲安聯盟紀錄，但已經打破爸爸王光輝效力兄弟象隊時，寫下連續20場敲安紀錄。

兄弟隊今天與桃猿隊交手，王威晨7局敲出安打，開啟球隊攻勢，將連續場次安打延續至25場，已經是生涯新高，王威晨近3場出賽安打數都剛好是1支，被問起是否開始感受到延續紀錄的壓力，王威晨提到，有了去年的經驗，現在不會一直想著紀錄，重點是球隊贏球。

兄弟隊史最多連續場次安打紀錄為退役球星林易增的31場，第2名為現役球員張志豪的30場，第3人為張正偉的27場，王威晨為兄弟隊史第4人連續安打場次至少25場；王威晨表示，學長們都會給意見，去年兩次挑戰紀錄都中斷，雖然覺得可惜，但不會因為紀錄特別改變什麼，如何在關鍵時刻有貢獻、幫助球隊贏球最重要。

王威晨去年球季打出不錯成績，但今年上半季遇到低潮，有一段時間打擊率在2成以下，下半季慢慢找回好手感，今天賽後打擊率3成13；王威晨表示，去年整季算蠻順利的，今年遇到長時間的低潮，也是很好的經驗，學習怎麼從不順的狀況中調整，找回好的感覺。（編輯：林沂鋒）1080818