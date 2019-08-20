王柏融3打數1安 中止連9打席無安打

（中央社記者謝靜雯台北20日電）旅日火腿隊野手王柏融今天與西武隊比賽7局敲出安打，總計3打數敲出1安，中止連9打席無安打，火腿終場以2比4吞敗；讀賣巨人隊野手陽岱鋼，今天僅守備沒有打擊機會。

北海道火腿隊近期戰績不佳，今天賽前目前為止8月總計15場比賽僅拿2勝（1和12敗），今天起將與埼玉西武獅隊打3連戰，王柏融今天先發打第7棒、守左外野。

王柏融2局首打席敲出二壘方向滾地球出局，5局敲出游擊方向滾地球出局，7局敲出左外野方向安打，但隊友沒能延續攻勢，沒有替球隊跑回分數；王柏融今天總計3打數敲出1支安打，賽後打擊率2成78。

火腿隊今天首局靠著西川遙輝首打席陽春砲先馳得點，但之後打線沒能發揮，2到5局僅敲出1支安打，沒能再添分數。

西武隊前4局沒有拿下分數，5局靠著外崎修汰安打開啟攻勢，1人出局後，靠著失誤、保送、秋山翔吾右外野方向安打，一棒送回2分、超前比數。

西武隊6局再起攻勢，靠著保送、短打推進、山川穗高中外野方向安打，送回第3分，8局再靠著外崎修汰二壘打、故意四壞保送、木村文紀適時安打，多添1分保險分；火腿隊比賽後半段無力追分、吞下敗仗。

讀賣巨人隊今天與養樂多隊交手，台灣好手陽岱鋼沒有排入先發打序中，僅在比賽後半段上場守右外野，沒有打擊機會，巨人隊終場以2比1拿勝。（編輯：張芷瑄）1080820