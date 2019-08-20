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李茲單場13K率桃猿勝 獅半季勝率剩3成

最新更新：2019/08/20 22:51
中職Lamigo桃猿隊20日在台南球場與統一7-ELEVEn獅隊交手，桃猿陳俊秀5局上半開轟，敲出左外野方向全壘打帶2分打點，擴大領先優勢，助隊以7比2奪勝。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年8月20日
中職Lamigo桃猿隊20日在台南球場與統一7-ELEVEn獅隊交手，桃猿陳俊秀5局上半開轟，敲出左外野方向全壘打帶2分打點，擴大領先優勢，助隊以7比2奪勝。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年8月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中華職業棒球大聯盟統一獅隊今天交手Lamigo桃猿隊，全場吞16K，終場以2比7吞敗，下半季戰績不見起色，下半季勝率降到3成；桃猿先發投手李茲單場13K，平隊史單場最多三振數。

統一7-ELEVEn獅隊在主場台南棒球場迎戰桃猿，打線熄火，全場敲出6支安打，在7局靠蘇智傑安打、保送、滾地球跑回1分，9局再靠接連安打拿下第2分，全場苦吞16次三振，也吞下近期3連敗。

獅隊目前下半季30場比賽打完，戰績9勝21敗，勝率剩3成，隊史半季最差勝率紀錄在本季之前為公元2002年下半季勝率3成18。

桃猿投打發揮，李茲（Radhames Liz）總計用105球投6局，僅被敲出2支安打，投出13次三振，平桃猿隊史單場最多三振數紀錄，也是李茲個人中職生涯單場新高；李茲近期出賽狀況佳，連2場出賽單場至少10K，拿下個人本季第12勝、近期出賽5連勝，賽後獨居中職勝投王。

桃猿4局靠著陳俊秀安打、郭嚴文二壘打、滾地球先馳得點，5局靠陳晨威內野安打、林立三壘打拿下第2分，藍寅倫安打送回第3分，陳俊秀敲出個人本季第16轟，2分砲幫球隊拉開領先差距；陳晨威5局的安打，為個人中職生涯百安。

桃猿6局再靠保送、盜壘、失誤、高飛犧牲打拿下第6分，8局林立開轟，敲出個人本季第14轟，陽春砲助球隊取得7比1領先，獅隊9局追回1分，但追分不及吞敗。（編輯：李明宗）1080820

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