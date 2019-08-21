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SBL洋將集體選秀拍板 10月來台測試

最新更新：2019/08/21 19:41
中華民國籃球協會21日在體育署召開SBL球團會議，會後籃協秘書長李一中（圖）向媒體說明會中決議事項。中央社記者張新偉攝 108年8月21日
中華民國籃球協會21日在體育署召開SBL球團會議，會後籃協秘書長李一中（圖）向媒體說明會中決議事項。中央社記者張新偉攝 108年8月21日

（中央社記者黃巧雯台北21日電）中華民國籃球協會今天召開SBL球團會議，確定將於10月上旬透過經紀人找來20名洋將測試，將首度舉行洋將集體選秀會，5支球隊也可以透過既有管道找洋將，採雙軌進行。

籃協今天在體育署邀集超級籃球聯賽（SBL）5支球隊開會，做出5大決議。

原先SBL各隊透過各自管道找尋洋將，籃協秘書長李一中表示，未來將透過經紀人介紹、推薦20名洋將，預計10月上旬來台測試，將進行2場對抗賽，後續將舉辦洋將選秀會，選秀次序將依據戰績順序，由上季戰績最差的球隊率先指名。

5支球隊除了透過選秀補強洋將戰力，也可依原先管道尋覓洋將。

至於2名洋將每月薪資上限，原先為3萬美元（約新台幣95萬元），前次開會有意一口氣降至2萬美元（約新台幣63.3萬元）。

李一中表示，考量若設定2名洋將每月薪資上限僅2萬美元，恐找不到好的洋將，因此會中確認新球季僅小幅縮減至2.5萬美元（約新台幣79.1萬元）。

球團會議今天還訂定新球隊加盟球隊條件，包括球隊須提交未來3年的年度經營計畫書及年度預算、教練團至少3人以上，均須具備B級籃球教練證照、球員年薪總和2000萬元以上、至少具備12名以上符合SBL參賽資格的球員、球員名單內不得包含現役高中籃球聯賽（HBL）、大專籃球聯賽（UBA）球員。

李一中指出，符合上述資格者經SBL球團會議同意其加入後，將與籃協簽署加盟意向書，再提交理監事會通過。

值得注意的是，未來現有5隊球隊也將設有本土球員薪資上限（以登錄18名球員計算），為年薪新台幣2500萬元（含球員簽約金），據了解，目前現有各支球隊年薪都未超過2500萬元。

另外，今天開會還針對UBA、HBL外籍生能否參加SBL選秀進行討論，但未獲共識，李一中表示，因有球團憂心一旦開放，恐排擠本土球員上場空間，將留待日後再討論。（編輯：張芷瑄）1080821

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