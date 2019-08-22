美網 喬科維奇大坂直美列頭號種子

（紐約中央社21日綜合外電報導）世界排名第一的球王喬科維奇（Novak Djokovic）和球后大坂直美，今天分別列為美國網球公開賽男、女單頭號種子。

塞爾維亞一哥喬科維奇下週將要挑戰生涯第17座大滿貫賽單打冠軍。西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）為美網男單第2種子。

瑞士名將費德瑞（Roger Federer）列為第3種子，將尋求個人第21座大滿貫賽單打金盃。

大會將在明天抽籤排定男子和女子單打賽程。

在女單方面，日本的大坂直美為頭號種子，而在去年美網決賽落敗的地主好手小威廉斯（Serena Williams）為第8種子。

大坂直美繼去年美網擊敗小威贏得冠軍後，在今年1月澳洲網球公開賽得到生涯第2座大滿貫賽單打獎盃。

其他兩位本季大滿貫賽冠軍得主也列在前4種子，法國網球公開賽封后的澳洲好手巴蒂（Ashleigh Barty）列為第2種子；第4種子是獲得溫布頓錦標賽冠軍的羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep）。

來自捷克共和國的前世界球后普里斯科娃（Karolina Pliskova）則是位居第3種子。（實習譯者：林鼎揚/核稿：盧映孜）1080822