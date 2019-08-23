林昱珉看齊王彥程不放棄 U18世界盃最想投日本

U18世界盃青棒賽中華培訓隊投手林昱珉（圖），集訓前期遇到小低潮，但看齊穀保家商學長王彥程，「克服、不願輕易放棄」，找回投球慣性，狀況也漸回高峰，林昱珉表示，若有機會在U18世界盃青棒賽亮相，最想對上日本隊。中央社記者謝靜雯攝 108年8月23日

（中央社記者謝靜雯台中23日電）U18世界盃青棒賽中華培訓隊投手林昱珉，集訓前期遇到小低潮，但看齊穀保家商學長王彥程，「克服、不願輕易放棄」，找回投球慣性，狀況漸回高峰，希望能在正式賽中對上日本。

U18世界盃青棒賽中華隊正式名單要等27日與美國代表隊交流賽結束後才會正式決定，但總教練周宗志點名林昱珉、陳柏毓、余謙是投手群中狀況較佳者。

林昱珉在母隊穀保家商青棒隊就是球隊主力投手之一，今年暑假升上高二，周宗志透露，林昱珉的投球成績雖然一直算穩定，但從數據上觀察，每局的用球數還是偏多，對球員的負擔會比較大，對球隊戰力的幫助也會受限。

在U18青棒賽國內選拔賽玉山盃時，教練團有幫林昱珉修正一些動作，原本他的動作有點「小龍捲風」的感覺，教練團幫忙修正旋轉幅度，但球員一時沒辦法適應，控球狀況雖然有改善，但速度、變化球的威力反而下滑，U18中培隊赴日移地訓練後，林昱珉主動提出希望回到原本投球動作，目前感覺狀況回復到幾乎最好時的水平。

林昱珉過去有過U12少棒、U15青少棒國手資歷，此次力拚首次青棒國手資歷，林昱珉自評集訓期間球的品質進步幅度大，投球也比較穩定，為了促使自己進步，在牛棚練投時，如果沒有達到設定的目標，也會自我懲罰，希望可以更快進步。

先前玉山盃到集訓前期，直球球速投不出來，林昱珉透露算是小低潮，但他的偶像是同樣在U18中培隊的學長、投手王彥程，先前也與日職樂天隊簽約，林昱珉表示，「學長經歷了很多低潮，還是能克服、成功完成旅日夢想，很佩服他，希望我也可以跟他一樣，不要輕易放棄」。

王彥程去年在U18亞洲青棒錦標賽與日本交手，力壓甲子園名投、一戰成名， 林昱珉表示，如果有機會在U18世界盃青棒賽亮相，最想對上日本隊，去年看著學長們比賽很亢奮，「我的投球方式比較日式、也想要試看看能力」。（編輯：張芷瑄）1080823