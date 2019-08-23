宋家豪回一軍首出賽2局好投 王柏融陷低潮

（中央社記者楊啟芳台北23日綜合報導）日本職棒樂天金鷲今天對西武獅的比賽，宋家豪中繼投2局，被敲1支安打無失分，重返一軍首場出賽就有好表現；日本火腿的王柏融則是4打數沒有安打，已連11打數無安打。

西武在1局下靠著源田壯亮、中村剛也、外崎修汰、山川穗高接連安打，攻下3分；不過3局上樂天的淺村榮斗轟出3分砲，一口氣追平比數。

3局下中村剛也轟出陽春全壘打，西武超前比分；不過4局上樂天也攻下1分，再度以4比4形成平手。4局下西武的木村文紀轟出2分砲後，秋山翔吾再補上一發陽春砲，西武取得7比4領先。

樂天在5局上包含島內宏明的陽春砲在內，攻下2分僅剩1分落後。5局下宋家豪登板投球，對森友哉投出三振後，被中村剛也敲安打，不過也賞給外崎修汰三振，加上跑者盜壘失敗，沒有失分。

6局下宋家豪續投，演出3上3下，總計宋家豪用28球投2局，被敲1支安打，送2次三振，沒有失分，目前防禦率3.13。昨天宋家豪重返一軍後，今天首度出賽就有好表現，不過終場樂天以6比8不敵西武。

日本火腿對歐力士的比賽，王柏融先發打第6棒，擔任指定打擊，4打數沒有安打，吞下2次三振，目前打擊率2成68，已連11打數沒有安打。歐力士7局下在僅1分領先時，吉田正尚敲2分砲，羅梅洛（Stefen Romero）再補上陽春砲，拉開差距，最終火腿以4比6不敵歐力士。（編輯：謝雅竹）1080823