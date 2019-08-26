李承禎350萬元加盟 桃猿新秀7人全數簽約

（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職Lamigo桃猿隊今天公布與今年季中選秀第2輪選進的投手李承禎達成合約共識，簽約金新台幣350萬元，讓桃猿隊今年季中選秀選進的7人全數簽約完畢。

李承禎三級棒球階段都在桃園完成，就讀龜山國小、新明國中、平鎮高中，一直是球隊中重要的戰力。

李承禎2018年在台中市金龍盃全國青棒菁英賽拿下最有價值球員獎、第5屆立德盃全國青棒錦標賽功勞獎及投手獎（防禦率：0.00、13局）、107學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍賽扛先發，108年王貞治盃全國青棒錦標賽冠軍4強賽投出完封，為第40屆小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽4強賽勝投，在三級棒球階段展現優異能力。

桃猿隊今天公布，以簽約金350萬元、80萬元激勵獎金、一軍月薪8萬元等條件，與李承禎達成合約共識。對此，李承禎表示，能夠加入桃園在地職棒很榮幸，感謝身旁所有人一路以來的支持，自己會在職棒好好打拚。

桃猿隊球團指出，待李承禎通過體檢及完成相關入團手續後，球團將於9月1日舉行球場新人加盟儀式，歡迎蘇俊璋、李承禎、林澤彬等新人投入桃猿軍團。（編輯：戴光育）1080826