何恆佑遭觸身球閃漫畫情節 擔心不能打U18

U18世界盃青棒賽中華培訓隊野手何恆佑（中）25日在交流賽中被美國隊投手速球直擊頭部倒地，所幸目前暫無大礙，他26日受訪表示，最擔心的是不能站上世界盃舞台。中央社記者謝靜雯攝 108年8月26日

（中央社記者謝靜雯台中26日電）U18世界盃青棒賽中華培訓隊野手何恆佑昨天被美國隊投手150公里速球直擊頭部倒地，耳朵傷口處理完後暫無大礙；他開玩笑說，當下閃過漫畫情節，但最擔心不能站上世界盃舞台。

備戰8月30日在韓國釜山開打的U18世界盃青棒賽，中華培訓隊24日起與美國代表隊打4場交流賽，昨天第2戰何恆佑打擊時，被美國隊投手150公里速球直擊頭部，當場倒地不起，送醫檢查後，耳部撕裂傷，腦部檢查沒有大礙，歸隊休養。

中華隊今天繼續與美國隊在台體大棒球場交手，何恆佑有跟著球隊，但不會出賽，賽前簡單練打、輕鬆揮棒，他表示，沒有太大影響。回憶被打到當下，何恆佑開玩笑說，想起棒球漫畫茂野吾郎的情節，漫畫中，茂野吾郎的爸爸被觸身球擊中頭部，隔日送醫不治。

何恆佑表示，當下很緊張，到了醫院打針之後身體感覺就比較舒服，後來一直哭則是擔心因為傷勢最後無法如願到韓國去打比賽，「準備了這麼久，這是我的目標。」

何恆佑透露，三級棒球生涯常常被打到頭，之前也曾被打到出現輕微腦震盪，「現在雖然還是有一點不舒服的感覺，但跟腦震盪感覺不一樣。」

何恆佑是中華隊設定的開路先鋒第一棒，因為傷勢交流賽不會上場，今天與美國交流賽第3戰，打序稍微調整，由林政華打第一棒，林吳晉瑋守一壘、打第6棒。（編輯：管中維）1080826