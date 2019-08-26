U18交流賽想打美國王牌 27日李晨薰先發

（中央社記者謝靜雯台中26日電）U18世界盃青棒賽中華培訓隊與美國隊交流賽第3戰因雨取消，中華隊錯過對決美國隊王牌投手阿貝爾的機會，總教練周宗志直呼可惜，明天中華隊將由「火球男」李晨薰先發。

備戰U18世界盃青棒賽，中華培訓隊24日起與美國隊打4場交流賽，前兩場比賽中華隊都吞敗，今天原訂由左投王彥程先發，美國隊則派出王牌投手阿貝爾（Mick Abel）先發。

阿貝爾評價極高，在美職大聯盟官網2020年選秀高中潛力新秀評價第二名，揮臂動作流暢，直球球速約在150至153公里間，投球角度佳，直球、滑球、變速球評價皆高於美職大聯盟平均水準。

今天交流賽因雨取消，明天下午1時打第4場比賽，周宗志表示，球員們都很想要打看看美國的王牌投手，很可惜比賽沒有順利舉行。

中華隊原訂今天讓左投王彥程先發，明天比賽將由最快球速達150公里的李晨薰先發，周宗志表示，王彥程此次正式賽的設定為中繼投手，明天比賽也是做最後的測試和調整。（編輯：管中維）1080826