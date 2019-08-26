更多編輯台推薦新聞：
從經濟延燒到軍事 日韓貿易戰8大重點一次看懂
專題

從經濟延燒到軍事 日韓貿易戰8大重點一次看懂

洛興雅族奇蹟娃娃出生兩年 流亡難民困境依舊
國際

洛興雅族奇蹟娃娃出生兩年 流亡難民困境依舊

海洋如何影響融冰 NASA在格陵蘭上空找答案
國際

海洋如何影響融冰 NASA在格陵蘭上空找答案

專題／東安小學的多元族群風景 台灣學童搶學新住民語
生活

專題／東安小學的多元族群風景 台灣學童搶學新住民語

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

U18交流賽想打美國王牌 27日李晨薰先發

最新更新：2019/08/26 21:21
U18世界盃青棒賽中華培訓隊與美國隊交流賽26日第3戰因雨取消，27日第4場賽事中華隊將由「火球男」李晨薰先發。中央社記者謝靜雯攝　108年8月26日
U18世界盃青棒賽中華培訓隊與美國隊交流賽26日第3戰因雨取消，27日第4場賽事中華隊將由「火球男」李晨薰先發。中央社記者謝靜雯攝　108年8月26日

（中央社記者謝靜雯台中26日電）U18世界盃青棒賽中華培訓隊與美國隊交流賽第3戰因雨取消，中華隊錯過對決美國隊王牌投手阿貝爾的機會，總教練周宗志直呼可惜，明天中華隊將由「火球男」李晨薰先發。

備戰U18世界盃青棒賽，中華培訓隊24日起與美國隊打4場交流賽，前兩場比賽中華隊都吞敗，今天原訂由左投王彥程先發，美國隊則派出王牌投手阿貝爾（Mick Abel）先發。

阿貝爾評價極高，在美職大聯盟官網2020年選秀高中潛力新秀評價第二名，揮臂動作流暢，直球球速約在150至153公里間，投球角度佳，直球、滑球、變速球評價皆高於美職大聯盟平均水準。

今天交流賽因雨取消，明天下午1時打第4場比賽，周宗志表示，球員們都很想要打看看美國的王牌投手，很可惜比賽沒有順利舉行。

中華隊原訂今天讓左投王彥程先發，明天比賽將由最快球速達150公里的李晨薰先發，周宗志表示，王彥程此次正式賽的設定為中繼投手，明天比賽也是做最後的測試和調整。（編輯：管中維）1080826

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報