悍將年輕投捕搭擋有心得 陳仕朋優質先發拿勝

中職富邦悍將隊投手陳仕朋27日迎戰Lamigo桃猿隊，先發6局無失分，率隊以2比0拿勝，近3場出賽皆是優質先發。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年8月27日

（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職富邦悍將隊年輕投捕陳仕朋、戴培峰，搭擋有心得，近兩場配合默契佳，陳仕朋今天對Lamigo桃猿隊先發6局無失分，近3場出賽皆是優質先發，率隊以2比0拿勝。

悍將隊21歲新生代投手陳仕朋，8月17日先發出賽時，首度與19歲捕手戴培峰搭擋，兩人不斷交換意見、修正不足，當天陳仕朋7局飆6K僅失1分，順利拿下勝投。

今天兩人再度搭擋，陳仕朋總計用83球投6局，僅被敲出5支安打，投出2次三振、無失分，有效壓制桃猿隊打線，林羿豪、王尉永、陳鴻文依序登板後援，僅再被敲出3支安打、力守不失分；悍將隊順利拿下比賽勝利，陳仕朋拿下個人本季第9勝。

戴培峰今天蹲捕引導投手有功，打擊也有貢獻，2局悍將隊靠著保送、戴培峰二壘打拿下第1分，4局再靠著林哲瑄安打、高孝儀二壘打，多添1分保險分。

悍將隊今天發布新聞稿，與去年勝投王伍鐸解約，改登錄新洋投班華德（Travis Banwart），班華德8月初開始隨隊，目前二軍出賽先發2場，戰績1敗、出賽防禦率2.53，近期內有機會一軍亮相。（編輯：方沛清）1080827