王柏融止14打數無安打 火腿裁定輸西武

（中央社記者楊啟芳台北28日綜合報導）日本火腿今天對西武獅，王柏融重返先發打第7棒，於第5局敲出帶有1打點的內野安打，中斷連14打數沒有安打低潮，8局上因天色昏暗裁定比賽，西武以10比8擊退火腿。

這場比賽雙方火力凶猛，1局上西武的中村剛也轟出2分全壘打，2局上山川穗高再補上1打點二壘安打。2局下火腿靠著2次保送，與渡邊諒、西川遙輝及大田泰示安打，攻下3分追平。

4局上中村剛也再敲出3分砲，西武取得領先。下個半局火腿追回2分，5局下一、二壘有人，且5比6落後時，王柏融擊出投手強襲安打，帶有1分打點，追平比數，下一棒清水優心擊出雙殺打，不過一名跑者回本壘，火腿取得領先。

6局上西武再發動一輪猛攻得3分，再度要回領先；6局下火腿的西川遙輝敲陽春砲，不過8局上西武的森友哉也敲陽春砲，最終在8局上因天色問題，且釧路球場沒有照明設備，裁定比賽，西武以10比8奪勝。

王柏融今天睽違3場比賽重返先發，打第7棒，擔任指定打擊；前2打席沒有安打，但第5局擊出追平安打，中斷連14打數沒有安打，總計4打數敲出1支安打，包辦1分打點，目前打擊率2成66。（編輯：張雅淨）1080828